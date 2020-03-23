Виспимося після коронавіруса, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський подякував медикам України і назвав їх супергероями. Зазначив, що тепер девіз лікарів і уряду: "Виспимося після коронавируса"

Фото: офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський подякував медикам України і назвав їх супергероями. Зазначив, що тепер девіз лікарів і уряду: "Виспимося після коронавируса"

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