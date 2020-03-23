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23 березня 2020, 19:04 17

Виспимося після коронавіруса, - Зеленський

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23 березня 2020, 19:04 17
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Президент України Володимир Зеленський подякував медикам України і назвав їх супергероями. Зазначив, що тепер девіз лікарів і уряду: "Виспимося після коронавируса"
Фото: офіс президента України
Президент України Володимир Зеленський подякував медикам України і назвав їх супергероями. Зазначив, що тепер девіз лікарів і уряду: "Виспимося після коронавируса"

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців з щоденним зверненням, пише RegioNews з посиланням на Офіс президента.

Президент повідомив, що з Китаю в Україну доставили першу партію медичного обладнання та тест-системи для виявлення коронавіруса. Українські лікарі отримають також досвід уханський лікарів.

Всесвітній банк, МВФ готовий фінансово підтримати Україну.

Відключати електроенергію на період карантину в Україні не будуть. Також не буде пені за несвоєчасну оплату комуналки.

Укрпошта зможе доставляти ліки та їжу.

Розробляється план кредитних канікул для громадян і бізнесу.

Уряд розглядає можливості соцвиплат тим, хто скорочений.

Експорт медичних товарів з України заборонено.

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