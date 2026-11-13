Кількість загиблих внаслідок атаки на Одесу зросла до двох, п'ятеро постраждалих
В Одесі зросла кількість жертв російської атаки
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на начальника Одеської МВА Сергія Лисака.
Кількість загиблих зросла до двох. Ще п'ятеро людей постраждали, двоє з них перебувають у важкому стані.
Медики надають пораненим необхідну допомогу.
Нагадаємо, вранці 13 листопада російські війська завдали ударів по Одесі. Раніше повідомлялося про одну загиблу людину.
12 листопада 2026
Юрій Корольчук: Україна на порозі тотального вимкнення
Світла в країні може не бути від тижня до місяця
23 жовтня 2026
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Для покриття дефіциту кадрів влада планує залучити до ринку праці пенсіонерів, молодих матерів та людей з інвалідністю
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
У Вінниці нібито побили сина загиблого військового: що з'ясували в ОК "Південь"
13 листопада 2026, 12:05Війна як стиль життя: Україна має бути готовою до будь-яких загроз
13 листопада 2026, 11:52Смертельна ДТП на Волині: вантажівка врізалася в дерево та перекинулася
13 листопада 2026, 11:43Російський удар по Одесі: кількість постраждалих зросла
13 листопада 2026, 11:37Смертельна ДТП із 4-річною дитиною на Львівщині: водія затримали
13 листопада 2026, 11:27Росіяни вдарили по промисловому об'єкту в Запоріжжі: загинув чоловік
13 листопада 2026, 11:13Через атаки РФ без світла залишилася частина споживачів у 12 областях, – Міненерго
13 листопада 2026, 10:5965 млн грн за генерала СБУ: за Дуку повністю внесли заставу
13 листопада 2026, 10:56Дубінському, якого підозрюють у держзраді, ВР виплатила понад 3,4 млн грн
13 листопада 2026, 10:50Масована атака на Рівненщину: пошкоджені будинки та підприємства, семеро постраждалих
13 листопада 2026, 10:45
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Юрій Корольчук: Україна на порозі тотального вимкнення
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Всі блоги »