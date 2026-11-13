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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на начальника Одеської МВА Сергія Лисака.

Кількість загиблих зросла до двох. Ще п'ятеро людей постраждали, двоє з них перебувають у важкому стані.

Медики надають пораненим необхідну допомогу.

Нагадаємо, вранці 13 листопада російські війська завдали ударів по Одесі. Раніше повідомлялося про одну загиблу людину.