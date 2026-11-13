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13 листопада 2026, 08:44

Під виглядом волонтерів вивозили зброю з фронту: на Прикарпатті судитимуть 7 фігурантів

13 листопада 2026, 08:44
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Фото: ДБР
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ДБР завершило розслідування щодо сімох людей, які вивозили зброю та боєприпаси з фронту, щоб продавати їх представникам кримінальних кіл

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

Обвинувальний акт уже скерували до суду.

За даними слідства, організатором схеми був військовослужбовець, який раніше брав участь у бойових діях. У 2024 році після поранення він проходив лікування на Буковині, де вирішив налагодити незаконну торгівлю зброєю.

До оборудки він залучив двох колишніх військовослужбовців, свого батька та трьох волонтерів.

Організатор разом із колишніми військовими шукав на передовій бійців, через яких можна було отримати зброю та боєприпаси. Для їхнього вивезення використовували автомобіль, який видавали за транспорт для доставки гуманітарної допомоги на прифронтові території.

Надалі зброю зберігали на Івано-Франківщині, де продавали представникам кримінальних кіл. Загальна вартість оборудок перевищує 4 млн грн.

Працівники ДБР задокументували кілька фактів незаконного продажу. У травні 2026 року після чергової оборудки фігурантів затримали.

Організатору та двом колишнім військовослужбовцям інкримінують незаконний збут зброї та боєприпасів у складі організованої злочинної групи. Батька організатора та трьох волонтерів обвинувачують у незаконному поводженні зі зброєю та боєприпасами.

У разі доведення вини їм загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, Служба безпеки та Нацполіція запобігли новим спробам нелегального збуту зброї та боєприпасів. Затримано 10 ділків, які намагалися продати "трофейні" засоби ураження представникам криміналітету.

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