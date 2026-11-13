Росія завдала 972 удари по Запорізькій області: 15 поранених
Упродовж минулої доби російські війська масовано атакували Запоріжжя та Запорізьку область. Загалом окупанти завдали 972 удари по 52 населених пунктах регіону
Про це повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров, передає RegioNews.
За його словами, внаслідок ворожих ударів поранення отримали 15 людей, серед них – двоє дітей.
Зокрема, російські війська здійснили 17 авіаційних ударів, застосували 731 безпілотник різної модифікації, переважно FPV-дрони, 12 разів обстріляли населені пункти з реактивних систем залпового вогню та завдали 212 артилерійських ударів.
Унаслідок обстрілів надійшло 216 повідомлень про пошкодження об'єктів інфраструктури, житлових будинків та автомобілів.
Нагадаємо, росіяни протягом 12 листопада понад 40 разів атакували три райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією. Унаслідок обстрілів поранень дістали троє людей, також пошкоджені житлові будинки, магазин, автобус та агропідприємство.