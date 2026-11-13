Росія вночі запустила по Україні 117 безпілотників: є влучання на 24 локаціях
У ніч на 13 листопада РФ атакувала Україну 117 ударними БпЛА типу Shahed (63 із них – реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія"
Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.
Станом на 07:30 сили ППО знищили або подавили 80 російських безпілотників.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 24 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 10 локаціях.
У ПС наголосили, що атака триває. В повітряному просторі є ворожі дрони.
Нагадаємо, вночі 13 листопада у Рівному російський дрон влучив у багатоповерхівку. Поранені шестеро людей, серед них – двоє дітей.
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