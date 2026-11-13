33 населені пункти без світла: наслідки російської атаки на Миколаївщину

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Про це повідомив в.о. начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов, передає RegioNews.

За його словами, під ворожими ударами опинилися об’єкти енергетичної та цивільної інфраструктури.

Наразі фахівці працюють над відновленням електропостачання.

Також у місті Снігурівка внаслідок атаки пошкоджено двоповерховий житловий будинок, три приватні оселі та нежитлову будівлю.

На щастя, постраждалих немає.

Нагадаємо, в Рівному внаслідок атаки ворожого безпілотника пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. У двох квартирах виникла пожежа. Поранено шестеро людей, серед них – двоє дітей.

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