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Вранці 13 листопада російські війська завдали ударів по Одесі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на начальника Одеської МВА Сергія Лисака.

Внаслідок атаки пошкоджені приватний будинок, виникла пожежа.

В іншому районі міста загинула одна людина, є постраждалі. Пошкоджені автівки.

На місцях працюють відповідні служби. Триває ліквідація наслідків атаки.

Нагадаємо, вночі 13 листопада у Рівному російський дрон влучив у багатоповерхівку. Поранені шестеро людей, серед них – двоє дітей.