Фото: ОВА

Про це повідомила начальниця Вінницької ОВА Наталія Заболотна, передає RegioNews.

Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки та дитячий садок.

Постраждали дві жінки 22 та 54 років – їх госпіталізували. Вони отримали травми легкого ступеня тяжкості.

Рятувальники ліквідували всі осередки загоряння та обстежили пошкоджені території.

Масштаби руйнувань уточнюються.

Нагадаємо, вночі 13 листопада у Рівному російський дрон влучив у багатоповерхівку. Поранені шестеро людей, серед них – двоє дітей.