У Києві видали 127 тисяч спецквитків на транспорт

Департамент транспортної інфраструктури КМДА за заявками підприємств та установ видав 127 тисяч спеціальних квитків для проїзду у громадському транспорті Києва

Фото: flickr

Департамент транспортної інфраструктури КМДА за заявками підприємств та установ видав 127 тисяч спеціальних квитків для проїзду у громадському транспорті Києва

Про це у Facebook повідомив радник Київського міського голови Володимир Бондаренко, передає RegioNews.

"Департамент транспортної інфраструктури КМДА вже видав станом на цей час 97000 спецквитків. У процесі обробки видача ще 30000 спецквитків за заявками від визначених підприємств та установ", - повідомив він.

Бондаренко зазначив, що проїзд за спецквитком, який видається безкоштовно, дозволяють виключно визначеним певним категоріям пасажирів.

Власник квитка має платити за проїзд у громадському транспорті.

"Щодо чуток про платність спецквитків на наземний міський пасажирський транспорт. Спецквиток безкоштовний. Пасажир платить за проїзд", — повідомив чиновник.

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Станом на 22 березня в Україні зафіксовано 73 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.