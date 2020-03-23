У Києві видали 127 тисяч спецквитків на транспорт
Про це у Facebook повідомив радник Київського міського голови Володимир Бондаренко, передає RegioNews.
"Департамент транспортної інфраструктури КМДА вже видав станом на цей час 97000 спецквитків. У процесі обробки видача ще 30000 спецквитків за заявками від визначених підприємств та установ", - повідомив він.
Бондаренко зазначив, що проїзд за спецквитком, який видається безкоштовно, дозволяють виключно визначеним певним категоріям пасажирів.
Власник квитка має платити за проїзд у громадському транспорті.
"Щодо чуток про платність спецквитків на наземний міський пасажирський транспорт. Спецквиток безкоштовний. Пасажир платить за проїзд", — повідомив чиновник.
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