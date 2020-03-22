У ВООЗ розповіли, коли з’явиться вакцина проти коронавірусу
Про це повідомив директор програми ВООЗ із надзвичайних ситуацій Майкл Райан, передає RegioNews із посиланням на The Star.
Раян також сказав, що кілька вакцин розробляються, але лише одна розпочала випробування в США.
На питання, скільки часу пройде, перш ніж буде доступна вакцина, він сказав, що людям потрібно бути реалістами.
"Ми повинні переконатися, що це абсолютно безпечно ... ми говоримо щонайменше рік", - сказав він.
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