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22 березня 2020, 17:10 58

У ВООЗ розповіли, коли з’явиться вакцина проти коронавірусу

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22 березня 2020, 17:10 58
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Вакцину проти коронавірусної інфекції зможуть отримати через рік, саме стільки триватиме її розробка та випробування
Фото: pixabay
Вакцину проти коронавірусної інфекції зможуть отримати через рік, саме стільки триватиме її розробка та випробування

Про це повідомив директор програми ВООЗ із надзвичайних ситуацій Майкл Райан, передає RegioNews із посиланням на The Star.

Раян також сказав, що кілька вакцин розробляються, але лише одна розпочала випробування в США.

На питання, скільки часу пройде, перш ніж буде доступна вакцина, він сказав, що людям потрібно бути реалістами.

"Ми повинні переконатися, що це абсолютно безпечно ... ми говоримо щонайменше рік", - сказав він.

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Нагадаємо, в п'ятницю, 20 березня Уряд ввів режим надзвичайної ситуації в Києві та ще двох областях.

Головний санітарний лікар України і заступник Міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко розповів, які групи людей найбільш схильні до коронавірусу COVID-19.

Співробітники Нацполіції спільно із епідеміологами будуть перевіряти дотримання самоізоляції всіма громадянами України, які повертаються з-за кордону.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня.


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