У ВООЗ розповіли, коли з’явиться вакцина проти коронавірусу

Вакцину проти коронавірусної інфекції зможуть отримати через рік, саме стільки триватиме її розробка та випробування

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Вакцину проти коронавірусної інфекції зможуть отримати через рік, саме стільки триватиме її розробка та випробування

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