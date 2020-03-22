Суд по справі МН17 відбудеться 23 березня не зважаючи на пандемію

У Нідерландах 23 березня відбудеться судове засідання у справі МН17. Його вирішили не переносити і провести без громадськості та преси

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У Нідерландах 23 березня відбудеться судове засідання у справі МН17. Його вирішили не переносити і провести без громадськості та преси

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на видання Укрінформ.

https://regionews.ua/ "23 березня 2020 року о 10:00 слухання у справі MH17 відбудуться, але без присутності громадськості та преси. Стежити за судовим процесом усі охочі зможуть через пряму трансляцію”, - йдеться в повідомленні. Зазначається, що на судовому засіданні буде присутній один нідерландський прокурор замість трьох. Наразі не відомо, чи буде присутній захист одного з підозрюваних - підполковника-спецпризначенця ГРУ РФ Олега Пулатова. Нагадаємо, 9 березня у Нідерландах розпочався заочний суд над проросійськими терористами, які 17 липня 2014 року збили пасажирський Boeing 777 над Донбасом, тоді загинули усі пасажири та члени екіпажу. Того ж дня на судовому засіданні виступили родичі загиблих, які вимагають у винних грошову компенсацію. 10 березня під час судових слухань катастрофи рейсу МН17 над Донбасом прокуратура Нідерландів представила нових свідків пуску ракети, а колегія суддів прийняла рішення про перенесення засідання на 23 березня.

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