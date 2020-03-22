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22 березня 2020, 17:49 13

Суд по справі МН17 відбудеться 23 березня не зважаючи на пандемію

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22 березня 2020, 17:49 13
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У Нідерландах 23 березня відбудеться судове засідання у справі МН17. Його вирішили не переносити і провести без громадськості та преси
Фото: flickr
У Нідерландах 23 березня відбудеться судове засідання у справі МН17. Його вирішили не переносити і провести без громадськості та преси

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на видання Укрінформ.
https://regionews.ua/

"23 березня 2020 року о 10:00 слухання у справі MH17 відбудуться, але без присутності громадськості та преси. Стежити за судовим процесом усі охочі зможуть через пряму трансляцію”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на судовому засіданні буде присутній один нідерландський прокурор замість трьох.

Наразі не відомо, чи буде присутній захист одного з підозрюваних - підполковника-спецпризначенця ГРУ РФ Олега Пулатова.

Нагадаємо, 9 березня у Нідерландах розпочався заочний суд над проросійськими терористами, які 17 липня 2014 року збили пасажирський Boeing 777 над Донбасом, тоді загинули усі пасажири та члени екіпажу.

Того ж дня на судовому засіданні виступили родичі загиблих, які вимагають у винних грошову компенсацію.

10 березня під час судових слухань катастрофи рейсу МН17 над Донбасом прокуратура Нідерландів представила нових свідків пуску ракети, а колегія суддів прийняла рішення про перенесення засідання на 23 березня.


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