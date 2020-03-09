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09 березня 2020, 11:10 16

У Гаазі розпочався суд у справі збитого МН17 на Донбасі

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09 березня 2020, 11:10 16
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9 березня у Нідерландах розпочався заочний суд над проросійськими терористами, які 17 липня 2014 року збили пасажирський Boeing 777 над Донбасом, тоді загинули усі пасажири та члени екіпажу
Фото з Facebook-сторінки
9 березня у Нідерландах розпочався заочний суд над проросійськими терористами, які 17 липня 2014 року збили пасажирський Boeing 777 над Донбасом, тоді загинули усі пасажири та члени екіпажу

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Twitter, інформують RegioNews.

У справі проходять росіяни Ігор Гіркін (Стрєлков), Сергій Дубинський, Олег Пулатов і українець Леонід Харченко, яким, як очікується, будуть пред'явлені звинувачення у вбивстві. Судове засідання має розпочатися о 11:00 за київським часом.

Крім того, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що необхідно ретельно розглянути усі наявні факти та встановити усіх винуватців катастрофи. що забрала життя 298 людей.

Нагадаємо, що Літак Boeing 777 було збито 17 липня 2014 року неподалік Торезу Донецької області в ході російської збройної агресії на сході України. Міжнародне розслідування встановило, що літак збито зенітним ракетним комплексом "Бук" російського виробництва. Незалежні дослідники стверджують, що ЗРК "Бук" належав 53-й зенітній ракетній бригаді з Курська (РФ). 24 травня 2018 влада Австралії та Нідерландів офіційно звинуватили Росію в катастрофі літака.

Як інформували RegioNews раніше, Міжнародна Спільна слідча група (JIT) має свідка запуску ракети, якою збили малайзійський Boeing MH17 в небі над Донбасом в 2014 році.


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