Справа МН17: адвокати підозрюваного росіянина не знають, хто їм платить

Нідерландські адвокати, які представляють одного з чотирьох підозрюваних на суді щодо збиття авіалайнера рейсу МН17, кажуть, що вони не знають, хто саме вносить кошти у фінансування захисту

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Нідерландські адвокати, які представляють одного з чотирьох підозрюваних на суді щодо збиття авіалайнера рейсу МН17, кажуть, що вони не знають, хто саме вносить кошти у фінансування захисту

При цьому вони стверджують, що їхня адвокатська робота потрібна для підвищення легітимної ваги процесу, передає RegioNews із посиланням на "Голос Америки".

Зокрема, захисники, які представлятимуть інтереси громадянина Росії Олега Пулатова, який єдиний виявив бажання, щоб його інтереси на суді представляли адвокати, повідомили, що не знають, звідки надійшли кошти у російський фонд, з якого фінансується захист підозрюваного, але заявили, що в цьому немає нічого надзвичайного.

За словами адвоката Будевейна ван Ейка, якого цитує нідерландський телемовник NOS, "для юридичної допомоги нашому клієнтові створено фонд. Це російська фундація створена в Росії".

Його колега, Сабін тен Дошхат, також сказала з цього приводу: "Ми про це будемо чути, але це не головний наш пріоритет. Створення фонду, куди можуть вносити кошти у великих міжнародних процесах, не є чимось незвичайним".

"Ми також - звичайні люди, які дуже сумують через те, що сталося. Але у якості правників нам часто доводиться працювати зі справами, які мають дуже серйозні наслідки. Наша робота полягає у тому, щоб захищати особу підозрювану у скоєнні таких поганих вчинків", - заявили адвокати.

Сабін тен Дошхат також наголосила, що робота адвокатів зміцнює легітимність судового процесу і додала, що "родичі (жертв) також дали зрозуміти, що вони оцінюють факт забезпечення захисту".

Адвокати визнали, що ще не знають точно, на чому саме зосередяться у захисті, але в перший день на суді 9 березня вони повідомили, що Олег Пулатов повністю відкидає свою причетність до збиття малайзійського авіалайнера рейсу МН17.

З вуст адвокатів також пролунав заклик, щоб суд знову розглянув закиди в бік України стосовно того, що українські державні служби не закрили для цивільного авіатранспорту свій повітряний простір над зоною боїв над Донеччиною, де в той період керовані Росією сили збили кілька українських військових літаків.

Нагадаємо, 9 березня у Нідерландах розпочався заочний суд над проросійськими терористами, які 17 липня 2014 року збили пасажирський Boeing 777 над Донбасом, тоді загинули усі пасажири та члени екіпажу (298 осіб). У суд не з’явився жоден з чотирьох підозрюваних.

Інші обвинувачені: двоє росіян - Ігор Ґіркін і Сергій Дубінскій, а також громадянин України Леонід Харченко проігнорували офіційні виклики, і суд постановив, що вони таким чином відмовилися від права на захист.

Того ж дня на судовому засіданні виступили родичі загиблих, які вимагають у винних грошову компенсацію.