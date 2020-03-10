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10 березня 2020, 10:05

Суд по МН17 не є припиненням розслідування - Офіс генпрокурора

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10 березня 2020, 10:05
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Початок судового розгляду у Нідерландах справи MH17 та чотирьох обвинувачених не є припиненням розслідування
Фото: facebook/pgo.gov.ua
Початок судового розгляду у Нідерландах справи MH17 та чотирьох обвинувачених не є припиненням розслідування

Як передає RegioNews, про це заявив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов журналістам під час судового слухання в комплексі юстиції "Схіпхол".

За його словами, слідство триває, як в Україні, так і на рівні оновленої міжнародної спільної слідчої групи.

"Важливо довести весь процес до логічного завершення, щоб всі винні в трагедії – від тих, хто віддавав команди, до ти, хто їх виконував, були притягнуті до відповідальності. І це завдання номер один для всіх - України, Офісу Генерального прокурора, спільної слідчої групи", - сказав Мамедов.

Також в Офісі нагадали, що у Міжнародному Суді ООН триває судовий процес, який відбувається паралельно зі слуханнями по MH17, але має відмінність. Одним з ключових звинувачень з боку України є підтримка РФ незаконних збройних формувань на Донбасі. Також мова йде про безпосереднє постачання ракетного комплексу, що був використаний для збиття боїнгу. Тобто говориться про відповідальність РФ, як держави. У Нідерландах ця відповідальність індивідуальна.

Нагадаємо, 9 березня у Нідерландах розпочався заочний суд над проросійськими терористами, які 17 липня 2014 року збили пасажирський Boeing 777 над Донбасом, тоді загинули усі пасажири та члени екіпажу.

Того ж дня на судовому засіданні виступили родичі загиблих, які вимагають у винних грошову компенсацію.


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