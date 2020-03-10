В Нідерландах перенесли розгляд справи МН17

В Гаазі (Нідерланди) колегія суддів під час судових слухань катастрофи рейсу МН17 над Донбасом прийняла рішення про перенесення засідання на 23 березня

Фото: flickr

В Гаазі (Нідерланди) колегія суддів під час судових слухань катастрофи рейсу МН17 над Донбасом прийняла рішення про перенесення засідання на 23 березня

ро це повідомляє RTLNieuws, передає RegioNews. Слухання, які мали тривати весь тиждень, відкладено. Зазначається, що причиною такого рішення стала необхідність ознайомлення судом з запитами сторони захисту, прокуратури і адвокатів найближчих родичів жертв катастрофи. Засідання продовжиться у понеділок, 23 березня. Нагадаємо, прокуратура Нідерландів під час суду по розгляду катастрофи літака MH17 над Донбасом влітку 2014 року представила нових свідків пуску ракети.

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