Рідні загиблих у катастрофі MH17 вимагають компенсації у бойовиків
Про це повідомляють RegioNews із посиланням на "Європейську правду”.
Слухання справи у судовому комплексі Схіпхола у Нідерландах вже розпочалися. 84 родичі загиблих повідомили про вимоги щодо компенсації.
Також відомо, що 49 родичів загиблих планують виступити із виступами під час слухань. Що стосується чотирьох підозрюваних - Сергія Дубинського, Ігоря Гіркіна, Олега Пулатова та Леоніда Харченка - жоден із них на засідання не з’явився. Але один із підозрюваних найняв команду адвокатів, яка і буде представляти його інтереси в суді.
Як інформували RegioNews раніше, 9 березня у Нідерландах розпочався заочний суд над проросійськими терористами, які 17 липня 2014 року збили пасажирський Boeing 777 над Донбасом, тоді загинули усі пасажири та члени екіпажу.
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