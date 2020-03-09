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09 березня 2020, 14:07 10

Рідні загиблих у катастрофі MH17 вимагають компенсації у бойовиків

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09 березня 2020, 14:07 10
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На судовому засіданні в Нідерландах у справі збитого проросійськими бойовиками авіалайнера MH17 вже виступили родичі загиблих вони вимагають у винних грошову компенсацію
Фото: Pixabay
На судовому засіданні в Нідерландах у справі збитого проросійськими бойовиками авіалайнера MH17 вже виступили родичі загиблих вони вимагають у винних грошову компенсацію

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на "Європейську правду”.

Слухання справи у судовому комплексі Схіпхола у Нідерландах вже розпочалися. 84 родичі загиблих повідомили про вимоги щодо компенсації.

Також відомо, що 49 родичів загиблих планують виступити із виступами під час слухань. Що стосується чотирьох підозрюваних - Сергія Дубинського, Ігоря Гіркіна, Олега Пулатова та Леоніда Харченка - жоден із них на засідання не з’явився. Але один із підозрюваних найняв команду адвокатів, яка і буде представляти його інтереси в суді.

Як інформували RegioNews раніше, 9 березня у Нідерландах розпочався заочний суд над проросійськими терористами, які 17 липня 2014 року збили пасажирський Boeing 777 над Донбасом, тоді загинули усі пасажири та члени екіпажу.


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