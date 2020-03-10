У справі МН17 з'явилися нові свідки

Прокуратура Нідерландів під час суду по розгляду катастрофи літака MH17 над Донбасом влітку 2014 року представила нових свідків пуску ракети

Фото: flickr

Прокуратура Нідерландів під час суду по розгляду катастрофи літака MH17 над Донбасом влітку 2014 року представила нових свідків пуску ракети

Про це повідомляє видання NOS, передає RegioNews.

Повідомляєтьсмя, що один із них - росіянин, який був присутній під час пуску ракети із ЗРК "Бук" по літаку.

У прокуратурі Нідерландів зазначили, що він по своїй волі зголосився приєднатися до сепаратистів та охороняв територію, з якої стріляв "Бук".

За словами свідка, присутні на місці пострілу були задоволені, що збито військово-транспортний літак, поки не зрозуміли, що це пасажирський літак.

У відомстві також розповіли, що через заходи безпеки він раніше давав свідчення в масці, і доставлення його до зали суду становить небезпеку.

За словами прокурорів, десяткам інших свідків також загрожує серйозна небезпека з боку російських спецслужб. Імена цих людей зберігають у таємниці. Більшість свідків заявили, що бояться помсти або вбивства.



"До однієї з людей, яка надіслала відео, двічі приходили озброєні люди. Після цього вона зникла", - повідомив прокурор Тийс Бергер.



За даними прокуратури, погрози надходять від збройних формувань на сході України і від російських спецслужб.



"Це кидає темну тінь на цей процес. Є багато доказів того, що російські силовики намагаються перешкодити цьому процесу", - додав Бергер.