У справі МН17 з'явилися нові свідки
Про це повідомляє видання NOS, передає RegioNews.
Повідомляєтьсмя, що один із них - росіянин, який був присутній під час пуску ракети із ЗРК "Бук" по літаку.
У прокуратурі Нідерландів зазначили, що він по своїй волі зголосився приєднатися до сепаратистів та охороняв територію, з якої стріляв "Бук".
За словами свідка, присутні на місці пострілу були задоволені, що збито військово-транспортний літак, поки не зрозуміли, що це пасажирський літак.
У відомстві також розповіли, що через заходи безпеки він раніше давав свідчення в масці, і доставлення його до зали суду становить небезпеку.
За словами прокурорів, десяткам інших свідків також загрожує серйозна небезпека з боку російських спецслужб. Імена цих людей зберігають у таємниці. Більшість свідків заявили, що бояться помсти або вбивства.
"До однієї з людей, яка надіслала відео, двічі приходили озброєні люди. Після цього вона зникла", - повідомив прокурор Тийс Бергер.
За даними прокуратури, погрози надходять від збройних формувань на сході України і від російських спецслужб.
"Це кидає темну тінь на цей процес. Є багато доказів того, що російські силовики намагаються перешкодити цьому процесу", - додав Бергер.
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