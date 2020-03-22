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22 марта 2020, 17:49 10

Суд по делу МН17 состоится 23 марта несмотря на пандемию

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22 марта 2020, 17:49 10
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В Нидерландах 23 марта состоится судебное заседание по делу МН17. Его решили не переносить и провести без общественности и прессы
Фото: flickr
В Нидерландах 23 марта состоится судебное заседание по делу МН17. Его решили не переносить и провести без общественности и прессы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на издание Укринформ.

"23 марта 2020 в 10:00 слушание по делу MH17 состоятся, но без присутствия общественности и прессы. Следить за судебным процессом все желающие смогут через прямую трансляцию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на судебном заседании будет присутствовать один нидерландский прокурор вместо трех.

Пока не известно, будет ли присутствовать защита одного из подозреваемых - подполковника-спецназовца ГРУ РФ Олега Пулатова.

Напомним, 9 марта в Нидерландах начался заочный суд над пророссийскими террористами, которые 17 июля 2014 года сбили пассажирский Boeing 777 над Донбассом, тогда погибли все пассажиры и члены экипажа.

Тогда же на судебном заседании выступили родственники погибших, которые требуют у виновных денежную компенсацию.

10 марта во время судебного слушания о катастрофе рейса МН17 над Донбассом прокуратура Нидерландов представила новых свидетелей пуска ракеты, а коллегия судей приняла решение о переносе заседания на 23 марта.


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