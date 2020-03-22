Суд по делу МН17 состоится 23 марта несмотря на пандемию
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на издание Укринформ.
"23 марта 2020 в 10:00 слушание по делу MH17 состоятся, но без присутствия общественности и прессы. Следить за судебным процессом все желающие смогут через прямую трансляцию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на судебном заседании будет присутствовать один нидерландский прокурор вместо трех.
Пока не известно, будет ли присутствовать защита одного из подозреваемых - подполковника-спецназовца ГРУ РФ Олега Пулатова.
Напомним, 9 марта в Нидерландах начался заочный суд над пророссийскими террористами, которые 17 июля 2014 года сбили пассажирский Boeing 777 над Донбассом, тогда погибли все пассажиры и члены экипажа.
Тогда же на судебном заседании выступили родственники погибших, которые требуют у виновных денежную компенсацию.
10 марта во время судебного слушания о катастрофе рейса МН17 над Донбассом прокуратура Нидерландов представила новых свидетелей пуска ракеты, а коллегия судей приняла решение о переносе заседания на 23 марта.
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