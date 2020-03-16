Десятки "слуг" вимагають, щоб Данилов звільнив Сівохо
Як передає RegioNews, про це повідомив нардеп Єгор Чернєв на своїй сторінці у Facebook.
Зокрема, у зверненні нардепів наголошується, що публічна діяльність Сівохо "викликає занепокоєння у суспільстві, створює публічну напругу, дискредитує президента та шкодить національним інтересам України".
Через це чиновники просять, аби Данілов розглянув питання щодо звільнення Сівохо.
Згідно із документом, ініціатором виступив Чернєв. Станом на 13:00 понеділка 16 березня звернення підписали майже 20 парламентарів.
Нагадаємо, 12 березня близько 11:30 під час презентації Національної платформи примирення і єдності у Печерському районі столиці група осіб влаштувала бійку, під час якої штовхнули радника секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергія Сівоху.
Секретар РНБО Олексій Данілов назвав неприпустимими дії ветеранів АТО щодо Сергія Сівохо.
Поліція розпочала кримінальне провадження і затримала 15 учасників сутичок.
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