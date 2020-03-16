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16 березня 2020, 14:17 13

Десятки "слуг" вимагають, щоб Данилов звільнив Сівохо

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16 березня 2020, 14:17 13
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Деякі народні депутати від "Слуги народу" звернулися до секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данілова з проханням розглянути питання про звільнення свого позаштатного радника Сергія Сівохо
Фото: скрін з відео
Деякі народні депутати від "Слуги народу" звернулися до секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данілова з проханням розглянути питання про звільнення свого позаштатного радника Сергія Сівохо

Як передає RegioNews, про це повідомив нардеп Єгор Чернєв на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, у зверненні нардепів наголошується, що публічна діяльність Сівохо "викликає занепокоєння у суспільстві, створює публічну напругу, дискредитує президента та шкодить національним інтересам України".

Через це чиновники просять, аби Данілов розглянув питання щодо звільнення Сівохо.

Згідно із документом, ініціатором виступив Чернєв. Станом на 13:00 понеділка 16 березня звернення підписали майже 20 парламентарів.

Нагадаємо, 12 березня близько 11:30 під час презентації Національної платформи примирення і єдності у Печерському районі столиці група осіб влаштувала бійку, під час якої штовхнули радника секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергія Сівоху.

Секретар РНБО Олексій Данілов назвав неприпустимими дії ветеранів АТО щодо Сергія Сівохо.

Поліція розпочала кримінальне провадження і затримала 15 учасників сутичок.


РНБО Слуга народа Сергей Сивохо
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