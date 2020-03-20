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20 березня 2020, 14:00 2

"Слуги" заявили, що готові зібратися в Раді, незважаючи на карантин

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20 березня 2020, 14:00 2
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Депутати Верховної Ради готові протягом доби зібратися на позачергове пленарне засідання парламенту, якщо буде таке рішення
Фото: Telegram/Слуга народу
Депутати Верховної Ради готові протягом доби зібратися на позачергове пленарне засідання парламенту, якщо буде таке рішення

Як передає RegioNews, посилаючись на Depo.ua, про це заявив народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Я б рекомендував Верховній Раді вводити надзвичайний стан по всій країні", – сказав він, підкресливши, що це його особиста думка.

Водночас нардеп додав, що дата наступного засідання парламенту поки не визначена.

"Але між собою ми домовилися всередині фракції партії "Слуга народу", що за запитом керівника фракції протягом 24 годин ми зберемося під куполом і будемо голосувати за необхідні законопроекти", - сказав Качура.

За його словами, наразі є необхідність розглянути низку економічних законопроектів. Зокрема, щодо підтримки підприємців в умовах карантину.

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Нагадаємо, 17 березня Рада внесла зміни до календарного плану проведення третьої сесії, скасувавши усі пленарні засідання до 3 квітня у зв’язку з карантином через коронавірус в Україні

Повідомлялося, що на час карантину народним депутатам можуть працювати поза межами сесійної зали. Відповідний законопроєкт щодо дистанційного голосування уже готують.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.

11 березня посилений контроль введений на контрольно-пропускних пунктах на Донбасі через загрозу коронавірусу.

13 березня голова Верховної Ради Дмитро Разумков через введення в Україні карантину обмежив доступ до будівлі парламенту всім. Це не стосується лише нардепів та помічників.


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