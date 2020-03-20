"Слуги" заявили, що готові зібратися в Раді, незважаючи на карантин

Депутати Верховної Ради готові протягом доби зібратися на позачергове пленарне засідання парламенту, якщо буде таке рішення

Фото: Telegram/Слуга народу

Депутати Верховної Ради готові протягом доби зібратися на позачергове пленарне засідання парламенту, якщо буде таке рішення

Як передає RegioNews, посилаючись на Depo.ua, про це заявив народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Я б рекомендував Верховній Раді вводити надзвичайний стан по всій країні", – сказав він, підкресливши, що це його особиста думка.

Водночас нардеп додав, що дата наступного засідання парламенту поки не визначена.

"Але між собою ми домовилися всередині фракції партії "Слуга народу", що за запитом керівника фракції протягом 24 годин ми зберемося під куполом і будемо голосувати за необхідні законопроекти", - сказав Качура.

За його словами, наразі є необхідність розглянути низку економічних законопроектів. Зокрема, щодо підтримки підприємців в умовах карантину.

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