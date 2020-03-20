"Слуги" заявили, что готовы собраться в Раде, несмотря на карантин

Депутаты Верховной Рады готовы в течение суток собраться на внеочередное пленарное заседание парламента, если будет такое решение

Фото: Telegram/Слуга народа

Депутаты Верховной Рады готовы в течение суток собраться на внеочередное пленарное заседание парламента, если будет такое решение

Как передает RegioNews, ссылаясь на Depo.ua, об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура в эфире телеканала "112 Украина".

"Я бы рекомендовал Верховной Раде вводить чрезвычайное положение по всей стране", - сказал он, подчеркнув, что это его личное мнение.

В то же время нардеп добавил, что дата следующего заседания парламента пока не определена.

"Но между собой мы договорились внутри фракции партии "Слуга народа", что по запросу руководителя фракции в течение 24 часов мы соберемся под куполом и будем голосовать за необходимые законопроекты", - сказал Качура.

По его словам, сейчас есть необходимость рассмотреть ряд экономических законопроектов. В частности, относительно поддержки предпринимателей в условиях карантина.

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Напомним, 17 марта Рада внесла изменения в календарный план проведения третьей сессии, отменив все пленарные заседания до 3 апреля в связи с карантином из-за коронавируса в Украине.

Сообщалось, что на время карантина народные депутаты могут работать вне сессионного зала. Соответствующий законопроект о дистанционном голосовании уже готовят.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, учиться будут дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.

11 марта усиленный контроль введен на контрольно-пропускных пунктах на Донбассе из-за угрозы коронавируса.

13 марта председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков из-за введения в Украине карантина ограничил доступ к зданию парламента всем. Это не касается только нардепов и помощников.