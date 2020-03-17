Карантин в Україні: Рада працюватиме в комітетах
Як передає RegioNews, відповідні постанови №3218 та №3224 були прийняті на позачерговому засіданні Ради у вівторок, 17 березня.
Зокрема, постанова №3218 передбачає, що три наступні тижні – з 17 березня до 3 квітня – депутати працюватимуть у комітетах, комісіях, депутатських фракціях чи групах.
Згідно з постановою №3224, спікер Ради у разі ухвалення Кабміном рішення про продовження карантину в Україні може прийняти рішення про продовження роботи ВР в режимі роботи в комітетах, комісіях, депутатських фракціях та групах.
Також документ передбачає, що голова Ради за пропозицією Погоджувальної ради депутатських фракцій може скликати пленарні засідання ВР для вирішення невідкладних питань, пов’язаних із ситуацією в Україні, та необхідністю прийняття у зв’язку з цим відповідних рішень.
Зазначається, що на четверту сесію ВР будуть перенесені п’ять парламентських слухань, які були заплановані на період з 18 березня по 18 травня.
А журналістів під час карантину пропускатимуть до парламенту за додатковою акредитаційною карткою.
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Нагадаємо, 11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.
11 березня посилений контроль введений на контрольно-пропускних пунктах на Донбасі через загрозу коронавірусу.
13 березня голова Верховної Ради Дмитро Разумков через введення в Україні карантину обмежив доступ до будівлі парламенту всім. Це не стосується лише нардепів та помічників.
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