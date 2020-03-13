Коронавірус: Разумков закрив для ЗМІ доступ в кулуари Ради
Як повідомили RegioNews у пресслужбі парламенту, Разумков підписав розпорядження "Про додаткові заходи із попередження виникнення гострої респіраторної хвороби".
Таким чином, в Раді вводяться такі заходи:
1. Тимчасово, до 3 квітня 2020 року, обмежити допуск до будівель парламенту усіх осіб, крім народних депутатів, працівників Апарату ВР, помічників-консультантів нардепів.
2. Головам комітетів, тимчасових спеціальних комісій, тимчасових слідчих комісій проводити засідання цих органів парламенту виключно в адміністративних будинках Ради.
3. Встановити, що посадові особи, науковці, експерти, фахівці-практики чи представники громадськості, запрошені на засідання комітетів Ради, тимчасових спеціальних комісій, тимчасових слідчих комісій, беруть участь у таких засіданнях у режимі відеоконференції, без безпосереднього допуску до будівель парламенту.
4. Головам комітетів організувати здійснення заходів щодо підготовки слухань у комітетах з урахуванням цього розпорядження, а також у разі необхідності підготувати пропозиції щодо уточнення дат проведення парламентських слухань у Верховній Раді.
5. Продовжити опрацювання письмових чи електронних звернень громадян, призупинивши на період до 3 квітня особистий прийом громадян нардепами в парламенті.
6. Скасувати на період до 3 квітня службові відрядження в межах України посадових осіб Ради.
7. Здійснювати на період встановленого в Україні карантину заплановані міжнародні контакти працівників Ради за допомогою електронних засобів комунікації.
8. Рекомендувати нардепам обмежити кількість публічних зустрічей з великою кількістю громадян, а у разі необхідності проводити такі зустрічі за умови виконання протиепідемічних заходів, передбачених законодавством України.
9. Дозволити присутність у Раді журналістів виключно в прес-центрі на третьому поверсі будинку парламенту.
При цьому контроль за виконанням цього розпорядження Разумков залишив за собою.
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