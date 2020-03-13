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13 березня 2020, 08:42 16

Коронавірус: Разумков закрив для ЗМІ доступ в кулуари Ради

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13 березня 2020, 08:42 16
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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков через введення в Україні карантину обмежив доступ до будівлі парламенту всім. Це не стосується лише нардепів та помічників
Фото: facebook/ДмитроРазумков
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков через введення в Україні карантину обмежив доступ до будівлі парламенту всім. Це не стосується лише нардепів та помічників

Як повідомили RegioNews у пресслужбі парламенту, Разумков підписав розпорядження "Про додаткові заходи із попередження виникнення гострої респіраторної хвороби".

Таким чином, в Раді вводяться такі заходи:

1. Тимчасово, до 3 квітня 2020 року, обмежити допуск до будівель парламенту усіх осіб, крім народних депутатів, працівників Апарату ВР, помічників-консультантів нардепів.

2. Головам комітетів, тимчасових спеціальних комісій, тимчасових слідчих комісій проводити засідання цих органів парламенту виключно в адміністративних будинках Ради.

3. Встановити, що посадові особи, науковці, експерти, фахівці-практики чи представники громадськості, запрошені на засідання комітетів Ради, тимчасових спеціальних комісій, тимчасових слідчих комісій, беруть участь у таких засіданнях у режимі відеоконференції, без безпосереднього допуску до будівель парламенту.

4. Головам комітетів організувати здійснення заходів щодо підготовки слухань у комітетах з урахуванням цього розпорядження, а також у разі необхідності підготувати пропозиції щодо уточнення дат проведення парламентських слухань у Верховній Раді.

5. Продовжити опрацювання письмових чи електронних звернень громадян, призупинивши на період до 3 квітня особистий прийом громадян нардепами в парламенті.

6. Скасувати на період до 3 квітня службові відрядження в межах України посадових осіб Ради.

7. Здійснювати на період встановленого в Україні карантину заплановані міжнародні контакти працівників Ради за допомогою електронних засобів комунікації.

8. Рекомендувати нардепам обмежити кількість публічних зустрічей з великою кількістю громадян, а у разі необхідності проводити такі зустрічі за умови виконання протиепідемічних заходів, передбачених законодавством України.

9. Дозволити присутність у Раді журналістів виключно в прес-центрі на третьому поверсі будинку парламенту.

При цьому контроль за виконанням цього розпорядження Разумков залишив за собою.

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Нагадаємо, 11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.

11 березня посилений контроль введений на контрольно-пропускних пунктах на Донбасі через загрозу коронавірусу.

3 березня в Україні зафіксовано перший випадок коронавірусу: захворювання виявили у чоловіка в Чернівцях.

12 березня в Україні зафіксовано ще два випадки захворювання на коронавірусну інфекцію - у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого повернулася з Італії.


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