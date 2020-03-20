Зеленський доручив випустити на дороги більше автобусів і маршруток

Президент України Володимир Зеленський доручив головам обласних держадмінстрацій і мерам збільшити кількість автобусів і маршруток

Фото: скрін з відео

Президент України Володимир Зеленський доручив головам обласних держадмінстрацій і мерам збільшити кількість автобусів і маршруток

Як передає RegioNews, про це він заявив у відеозверненні 20 березня.

За його словами, це допоможе дотримуватись обмежень щодо перевезень у транспорті під час карантину.

"Головам ОДА і мерів великих міст поставлено завдання максимально збільшити кількість автобусів, тролейбусів, маршруток в своїх регіонах. Це допоможе дотримуватись обмеження у 10 і 20 пасажирів", - заявив він.

Також він додав, що для протидії поширенню коронавірусу залучено понад 15 тисяч поліцейських.

"На даний момент для протидії поширенню коронавірусної інфекції залучено понад 15 тисяч поліцейських, серед іншого вони будуть контролювати, як наші перевізники та суб'єкти господарювання виконують обмеження уряду. Але я вірю, що ми всі - свідомі громадяни, і постійний контроль з боку поліції буде вам не потрібен", - підкреслив президент.

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Нагадаємо, станом на 20 березня в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 3 з них - летальні.

17 березня з 23:00 київський метрополітен припинив перевезення пасажирів. через що у Києві виник транспортний колапс: маршрутки забиті, люди без масок. У "Київпастрансі" закликали виконувати правила карантину у Києві, і не перевищувати дозволену кількість людей в громадському транспорті.

Транспорнті колапси відбулися і в інших містах України: понад 80% громадського транспорту не вийшли на маршрути в Одесі. Також громадський транспорт повністю зупинили у Чернівцях, в Івано-Франківську, Луцьку та інших.