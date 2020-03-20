Зеленский поручил выпустить на дороги больше автобусов и маршруток

Президент Украины Владимир Зеленский поручил главам областных госадминстраций и мэрам увеличить количество автобусов и маршруток

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Президент Украины Владимир Зеленский поручил главам областных госадминстраций и мэрам увеличить количество автобусов и маршруток

Как передает RegioNews, об этом он заявил в видеообращении 20 марта.

По его словам, это поможет придерживаться ограничений по перевозкам в транспорте во время карантина.

"Председателям ОГА и мэров крупных городов поставлена задача максимально увеличить количество автобусов, троллейбусов, маршруток в своих регионах. Это поможет соблюдать ограничения в 10 и 20 пассажиров", - заявил он.

Также он добавил, что для противодействия распространению коронавируса привлечено более 15 тысяч полицейских.

"На данный момент для противодействия распространению коронавирусной инфекции привлечено более 15 тысяч полицейских, в том числе они будут контролировать, как наши перевозчики и субъекты хозяйствования выполняют ограничения правительства. Но я верю, что мы все - сознательные граждане, и постоянный контроль со стороны полиции будет вам не нужен", - подчеркнул президент.

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Напомним, по состоянию на 20 марта в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 3 из них - летальные.

17 марта с 23:00 киевский метрополитен прекратил перевозки пассажиров, из-за чего в Киеве возник транспортный коллапс: маршрутки забиты, люди без масок. В "Киевпастрансе" призвали соблюдать правила карантина в Киеве, и не превышать разрешенное количество людей в общественном транспорте.

Транспорнтные колапсы произошли и в других городах Украины: более 80% общественного транспорта не вышли на маршруты в Одессе. Также общественный транспорт полностью остановили в Черновцах, в Ивано-Франковске, в Луцке и других.