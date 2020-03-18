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18 березня 2020, 12:31 7

Відзавтра у Луцьку обмежать роботу громадського транспорту

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18 березня 2020, 12:31 7
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Таке рішення прийняв виконавчий комітет міської ради. Заборона діятиме до завершення карантину
Таке рішення прийняв виконавчий комітет міської ради. Заборона діятиме до завершення карантину

З 19 березня 2020 року у Луцьку та населених пунктах Прилуцького старостинського округу обмежено роботу громадського транспорту, інформує RegioNews з посиланням на Луцьку міську раду.

Заборона діятиме до завершення карантину.

Виконувач повноважень міського голови, секретар міської ради Григорій Пустовіт повідомив, що це рішення викликане з метою запобіганню поширення коронавірусу COVID-19.

"Транспортний засіб — місце тісного контакту людей. Якщо в автобус чи тролейбус зайде хворий, то є велика загроза захворіти іншим пасажирам. Єдиний ефективний спосіб — залишатися вдома", - наголосив Григорій Пустовіт.

Перший заступник міського голови Григорій Недопад розповів, що нині триває процес організації доїзду до робочих місць медичних працівників та критично важливих структур за кошти міського бюджету.

Підприємствам, установам та організаціям, незалежно від форм власності, рекомендується забезпечити проїзд працівників транспортними засобами у режимі регулярних спеціальних перевезень.

Григорій Недопад також повідомив, що зустрічався з представниками профспілки таксистів міста, які запевнили, що не підніматимуть ціни на поїздки, машини дезинфікуватимуть, а водії працюватимуть в засобах захисту.

Також на базі департаменту соціальної політики створюють групу волонтерів, які будуть допомагати людям старшого віку.

Нагадаємо, громадський транспорт повністю зупинили у Чернівцях, відзавтра його такж зупинять в Івано-Франківську.

У Києві закрили метро, тому в столиці - транспортний колапс.

Понад 80% громадського транспорту не вийшли на маршрути в Одесі.

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