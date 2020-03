Головний парламентер ЄС по Brexit заразився коронавірусом

Про це він написав у своєму Twitter.

"Хочу повідомити, що мій тест на COVID-19 дав позитивний результат. Я почуваюся добре та у гарному настрої. Я виконую всі необхідні вказівки, як і моя команда", - написав Мішель Барньє.

I would like to inform you that I have tested positive for #COVID19. I am doing well and in good spirits. I am following all the necessary instructions, as is my team.



For all those affected already, and for all those currently in isolation, we will get through this together.