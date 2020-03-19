Головний парламентер ЄС по Brexit заразився коронавірусом

Мішель Барньє, який очолює делегацію ЄС на переговорах про Brexit повідомив, що заразився коронавірусом

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Мішель Барньє, який очолює делегацію ЄС на переговорах про Brexit повідомив, що заразився коронавірусом

Про це він написав у своєму Twitter.

"Хочу повідомити, що мій тест на COVID-19 дав позитивний результат. Я почуваюся добре та у гарному настрої. Я виконую всі необхідні вказівки, як і моя команда", - написав Мішель Барньє.

I would like to inform you that I have tested positive for #COVID19. I am doing well and in good spirits. I am following all the necessary instructions, as is my team.



For all those affected already, and for all those currently in isolation, we will get through this together. — Michel Barnier (@MichelBarnier) March 19, 2020

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Нагадаємо, у народного депутата України Сергія Шахова підтвердили зараження коронавірусною інфекцією COVID-19.

Народні депутати України, які спілкувалися з хворим на коронавірусну інфекцію нардепом Шаховим, прийняли рішення про самоізоляцію.

Верховна Рада оприлюднила дані реєстрації народного депутата Сергія Шахова, хворого коронавірусом, за вибраний період з 3 по 18 березня.

На час карантину народним депутатам можуть працювати поза межами сесійної зали. Відповідний законопроєкт щодо дистанційного голосування уже готують.

Станом на 18 березня підтвердили ще 2 випадки коронавірусу - в Донецькій області і в Києві. Таким чином, в Україні лабораторно підтверджено 16 випадків захворювання COVID-19.

Станом на ранок 19 березня у світі зареєстровано 218 тисяч 824 випадки зараження COVID-19, 8810 смертей та 84 тис. 118 осіб, які одужали.