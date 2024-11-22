Правоохоронці ліквідували нові "схеми для ухилянтів" у трьох вишах України

фото: СБУ

Працівники Служби безпеки та Національної поліції викрили три нові схеми ухилення від мобілізації чоловіків призовного віку на Полтавщині, Закарпатті та Харківщині. Серед затриманих – професор і доцентка українських закладів вищої освіти

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр СБУ.

За матеріалами слідства, в обмін на хабарі фігуранти допомагали військовозобов’язаним оформити відстрочки від призову на підставі підроблених документів про навчання або "погане" здоров’я.

На Полтавщині викрили професора приватного вишу, який сприяв зарахуванню потенційних призовників на бакалаврат, магістратуру та аспірантуру місцевого держуніверситету без вступних іспитів.

Також за гроші фігурант пропонував ухилянтам фіктивне "лікування" у психдиспансері для подальшого їх списання з військового обліку за станом здоров’я. Для реалізації обох "варіантів" зловмисник використовував особисті зв’язки серед посадовців освітньої сфери та лікарів.

На Закарпатті правоохоронці затримали доцентку кафедри історії місцевого університету. Жінка якраз брала хабар за незаконне оформлення на навчання до вишу "абітурієнтів" призовного віку.

За даними слідства, фігурантка особисто "супроводжувала" своїх клієнтів під час формального складання вступних іспитів. Потім посадовиця приносила довідки "студентів" до місцевого ТЦК, де їм оформлювали відстрочки.

На Харківщині підозру отримали місцевий підприємець і двоє його спільників. Вони за схожою "схемою" відтерміновували мобілізацію для військовозобов’язаних. Для цього ділки "влаштовували" ухилянтів до місцевого коледжу, де вони не навчалися, а фіктивні довідки про освіту надавали до ТЦК.

Затриманим повідомили про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);

ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом).

"Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, днями правоохоронці викрили чотири нові схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку. До їх організації причетні п’ятеро ділків із різних областей.