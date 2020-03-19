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19 березня 2020, 09:55 8

Разумков пройде тест на коронавірус - ЗМІ

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19 березня 2020, 09:55 8
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Голова парламенту України Дмитро Разумков пройде тест на коронавірус після виявлення хвороби у нардепа Сергія Шахова
Фото: twitter/verkhovna_rada
Голова парламенту України Дмитро Разумков пройде тест на коронавірус після виявлення хвороби у нардепа Сергія Шахова

Як передає RegioNews, про це РБК-Україна повідомило джерело в парламенті.

"Так, дійсно, Разумков повинен пройти тест на коронавірус", - йдеться в повідомленні.

Як наголошується, в даний час спікер Ради відчуває себе добре і немає ознак будь-якого захворювання.

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Нагадаємо, 18 березня у народного депутата України із групи "Довіра" Сергія Шахова після проведених тестів підтвердилася наявність в організмі коронавірусу COVID-19.

Станом на 18 березня підтвердили ще 2 випадки коронавірусу - в Донецькій області і в Києві. Таким чином, в Україні лабораторно підтверджено 16 випадків захворювання COVID-19.


коронавірус тест Дмитро Разумков
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