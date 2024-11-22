У Києві у чоловіка в руках вибухнула коробка: потерпілий загинув

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Трагічна подія сталася сьогодні, 22 листопада, у Дніпровському районі столиці. Внаслідок вибуху загинув невідомий чоловік. Його особу встановлюють

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції у місті Київ.

Вибух прогримів близько 15:00. За матеріалами слідства, невідомий підійшов до транспортного засобу, поруч з яким стояла коробка. Після того як чоловік взяв її в руки, вона здетонувала.

"Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий загинув на місці", — йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці встановлюють особу загиблого. На місці події працюють слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки, судово-медичний експерт та інші служби.

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