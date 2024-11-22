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22 листопада 2024, 21:07

У Києві у чоловіка в руках вибухнула коробка: потерпілий загинув

22 листопада 2024, 21:07
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фото: Нацполіція
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Трагічна подія сталася сьогодні, 22 листопада, у Дніпровському районі столиці. Внаслідок вибуху загинув невідомий чоловік. Його особу встановлюють

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції у місті Київ.

Вибух прогримів близько 15:00. За матеріалами слідства, невідомий підійшов до транспортного засобу, поруч з яким стояла коробка. Після того як чоловік взяв її в руки, вона здетонувала.

"Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий загинув на місці", — йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці встановлюють особу загиблого. На місці події працюють слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки, судово-медичний експерт та інші служби.

Нагадаємо, депутат Керецьківської сільської ради Закарпатської області Сергій Батрин, який у грудні минулого року підірвав три бойові гранати у сесійній залі, отримав довічне позбавлення волі.

вибух Київ смерть загиблий розслідування Нацполіція
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