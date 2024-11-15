Тіньове життя нового голови Закарпаття Мирослава Білецького: рекет, мільйонні підряди та син у ТЦК

Офіційна біографія новопризначеного голови Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослава Білецького представляє українського чиновника нового типу – ефективного, порядного, патріотичного, а ще й прихильника здорового способу життя. Натомість неофіційна версія його життєвого шляху змальовує портрет зовсім іншої людини. І більше нагадує детектив або бойовик з головним героєм на прізвисько Майорчик – так, подейкують, Мирослав Золтанович Білецький іменується в кримінальних колах Закарпаття

Офіційна біографія новопризначеного голови Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослава Білецького представляє українського чиновника нового типу – ефективного, порядного, патріотичного, а ще й прихильника здорового способу життя. Натомість неофіційна версія його життєвого шляху змальовує портрет зовсім іншої людини. І більше нагадує детектив або бойовик з головним героєм на прізвисько Майорчик – так, подейкують, Мирослав Золтанович Білецький іменується в кримінальних колах Закарпаття

Аналіз публікацій ЗМІ – переважно регіональних – свідчить, що тіньова лінія життя Білецького починається в буремні 90-ті. Тоді, мовляв, молодий інженер-механік за освітою, випускник Львівської політехники, Мирослав Білецький активно долучився до діяльності закарпатських рекетирів – зайнявся поборами з заробітчан.

І якось у 1999 році, повертаючись із Чехії, Білецький і його колеги вирішили завітати до кафе "Шаман" у селі Велика Копаня, де вчинили бійку з одним із відвідувачем і його друзями. У матеріалах справи вказано, що учасники бійки використовували кастети та інші тупі предмети, зламали двері, пошкодили автомобіль, викрали алкоголь. Також у матеріалах суду фігурує вимагання грошей і погрози газовим балончиком. Суд кваліфікував дії майбутнього голови Закарпатської ОВА як хуліганство. Сидіти за гратами не довелося, але судимість у Мирослава Білецького є.

Варто також звернути увагу на структуру бізнесів Мирослава Білецького ще з його дочиновницького періоду життя – зокрема ТОВ "Україна", ПП "Арбіас Імпекс Україна", ТОВ "Мілкор", ТОВ "Карпатські золоті горішки". Ці компанії спеціалізуються переважно на лісовому господарстві, видобуванні піску, гравію та глин, вирощуванні ягід та горіхів. Це все сфери, які й досі перебувають під щільним контролем криміналітету, зокрема міжнародного.

Колишня дружина Мирослава Білецького Оксана у відкритих реєстрах фігурує як власниця, керівниця або бенефіціар десяти компаній, серед яких також регіональні ЗМІ – радіокомпанія "Громадське мовлення" і радіокомпанія "Слатіна-РТК".

Перехід до політичного життя і депутатсько-чиновницької кар’єри для людей такого роду діяльності зазвичай означає вихід на нові масштаби і горизонти. Особливо хлібні часи для пана Мирослава настали після 2019 року – хоч він і програв вибори у Верховну Раду, на рідному Закарпатті відкрилися нові можливості і доступ до нових бюджетів, у тому числі й державного.

У 2021 році екс-дружина Білецького та їхній син Ілля разом із керівником комунального підприємства "Центр інвестицій та розвитку" Виноградівської міської ради Артуром Шерегі, заснували компанію з виробництва кормів для домашніх тварин ТОВ "ПЕТ ПРОВИЖН".

Артур Шерегі є фігурантом кількох кримінальних проваджень – за звинуваченням у зловживанні службовим становищем та привласненні коштів європейських донорів та за підозрою у перешкоджанні професійній діяльності журналістів.

Загальнонаціональний проект "Велике будівництво" для людей з адміністративним ресурсом взагалі став справжнім Клондайком. А перший заступник голови Закарпатської облдержадміністрації Мирослав Білецький – якраз така людина з неабияким адмінресурсом. Місцеві журналісти помітили закономірність – підряди і замовлення дуже часто почало отримувати таке собі ТОВ "Карпат-буд" зі статутним капіталом усього 2 тисячі гривень. Отримало понад 180 мільйонів державних коштів. І початок процвітання фірми чомусь співпав із призначенням Білецького на посаду першого заступника голови ОДА. Також загальновідомим у Закарпатті фактом вважається, що неофіційним куратором діяльності ТОВ "Карпат-буд" є син Мирослава Білецького Ілля.

Але завзяття родини Білецьких у справі "Великого будівництва" чомусь не завадило трагедії – обвалу мосту через річку Тересва у Тячівському районі. На щастя, ніхто не загинув, але кілька осіб до лікарні потрапили, у тому числі діти. Місцеві твердять, що винен в руйнуванні мосту саме Мирослав Білецький.

Як перший заступник голови ОВА Мирослав Білецький також особисто відповідав за роботу системи "Шлях", яка давала можливість чоловікам призовного віку виїзжати за кордон України під час війни. За даними Державної прикордонної служби, найбільше дозволів на перетин кордону видано саме у Закарпатській області. Одним із таких дозволів скористався нардеп від "Слуги народу" Олександр Трухін, підозрюваний у спробі підкупу поліцейського. Але у Закарпатті Трухін оформився водієм для перевезення гуманітарних вантажів і напередодні судового засідання спокійно покинув Україну.

Другий син Мирослава Білецького – Дмитро – також не пасе задніх. Як з’ясували журналісти, на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Дмитро Білецький влаштувався у Закарпатський обласний ТЦК та СП. Попрацювавши рік, демобілізувався. Зараз він як депутат Хустської міської ради ще й має можливість вільно подорожувати світом.

Це те, що відомо про нового голову Закарпатської ОВА Мирослава Білецького з відкритих джерел. І цілком імовірно, що ця інформація – неповна, і скелетів у шафі новопризначеного може виявитися значно більше.

Вступивши на посаду, Мирослав Білецький заявив, що його пріоритети – підтримка військових і їхніх родин, турбота про внутрішньо переміщених осіб, подальший розвиток економіки та сфери охорони здоров’я, енергетична безпека Закарпаття та комунікація із міжнародними партнерами. Повна біографія Білецького дає підстави сумніватися у щирості його заяв. І так само дає підстави припускати, що він на повну силу скористається тими можливостями, які дає посада голови ОВА, на користь свою і своєї родини. І не виключено, що обвал мосту через Тересву – це ще не остання і не найбільша біда, яка сталася на Закарпатті. Все ще попереду.