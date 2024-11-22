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Підрив гранат у сільраді на Закарпатті: депутат Сергій Батрин отримав довічне

22 листопада 2024, 14:22
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фото: з соціальних мереж
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Депутат Керецьківської сільської ради Закарпатської області Сергій Батрин, який у грудні минулого року підірвав три бойові гранати у сесійній залі, отримав довічне позбавлення волі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр СБУ.

"15 грудня 2023 року він підірвав у сесійній залі сільради три бойові осколкові гранати РГД-5 та Ф-1. Унаслідок вибухів постраждали 26 громадян, а двоє із них згодом померли від тяжких поранень. Один з чоловіків помер наступного дня після теракту, а інший – через місяць", — йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, зловмисник заздалегідь підготувався до злочину. Спочатку він задіяв власні зв’язки у кримінальних колах, щоб придбати бойові гранати, а потім сховав їх у власному помешканні.

У день засідання сільради депутат приніс бойові засоби ураження до приміщення держустанови. Ненадовго залишивши приміщення сесійної зали, він привів гранати в бойову готовність. Повернувшись назад, зловмисник дістав їх з кишень куртки та почергово кинув на підлогу кімнати, де перебував майже повний склад депутатського корпусу сільради.

Суд визнав Сергія Батрина винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 258 (терористичний акт, що призвів до загибелі людей);
  • ч. 1 ст. 263 (носіння, зберігання, придбання вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу).

Зловмисник проведе за ґратами решту свого життя.

Нагадаємо, 15 грудня 2023 року в будівлі Керецьківської сільської ради Мукачівського району депутат підірвав гранати під час сесії.

Наступного дня після інциденту помер один з депутатів, якого госпіталізували до медзакладу у тяжкому стані.

Раніше журналіст Віталій Глагола припустив, що депутат Керецьківської сільської ради в Закарпатській області Сергій Батрин міг підірвати гранати на тлі суперечок про виплати.

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