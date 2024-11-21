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Юрій Богданов блогер info@regionews.ua
21 листопада 2024, 13:40

Удар МБР по Дніпру: ракети, які до руйнувань додають переляку в Європі та США

21 листопада 2024, 13:40
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І по Києву таке щось запустять. Як людина, яка живе в Києві, яка жила в Дніпрі і яка розуміє, наскільки ці два міста наразі відіграють ключову роль у цій війні - не в захваті. Але мені і всі інші ракети не дуже подобаються
І по Києву таке щось запустять. Як людина, яка живе в Києві, яка жила в Дніпрі і яка розуміє, наскільки ці два міста наразі відіграють ключову роль у цій війні - не в захваті. Але мені і всі інші ракети не дуже подобаються
ілюстративне фото: росЗМІ
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Поки там немає неконвенційного заряду (а його і не буде) - це ті саме ракети, тільки з метою до руйнувань додати додаткового переляку. В першу чергу - в Європі і США. Бо ЯДЕРНА ЕСКАЛАЦІЯ МИ МОЖЕМО КОКОКОКО РОСІЯ СТРОНГ.

Насправді для нас нічого не змінюється. Київ, Дніпро, Харків, Одеса, Львів, Запоріжжя, Миколаїв і інші міста мають працювати. Мають генерувати продукт в економіку і продукт в армію. Бо іншого шляху не буде.

ППО зробить, що зможе.

Ну і так. Я багато разів це говорив кулуарно, вперше скажу і публічно: незважаючи на всі ракетні атаки, у пересічного цивільного не біля фронту ймовірність загинути від ракети все ще менша або - як максимум - співставна з ДТП. У великих містах - трохи вища. Загибель від ракети - більш помітна і менш "буденна". Але під час такої війни - це неминучі ризики на рівні тих саме буденних. На жаль.

Я розумію, що не у всіх може в голові бути таке сприйняття як у мене. Проте іншого мені не підвезли, ось ділюся з вами. Може комусь допоможе. Раціоналізація страхів іноді буває корисна.

Бережіть себе і рідних. Працюймо.

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