Удар МБР по Дніпру: ракети, які до руйнувань додають переляку в Європі та США

І по Києву таке щось запустять. Як людина, яка живе в Києві, яка жила в Дніпрі і яка розуміє, наскільки ці два міста наразі відіграють ключову роль у цій війні - не в захваті. Але мені і всі інші ракети не дуже подобаються

І по Києву таке щось запустять. Як людина, яка живе в Києві, яка жила в Дніпрі і яка розуміє, наскільки ці два міста наразі відіграють ключову роль у цій війні - не в захваті. Але мені і всі інші ракети не дуже подобаються

ілюстративне фото: росЗМІ

Поки там немає неконвенційного заряду (а його і не буде) - це ті саме ракети, тільки з метою до руйнувань додати додаткового переляку. В першу чергу - в Європі і США. Бо ЯДЕРНА ЕСКАЛАЦІЯ МИ МОЖЕМО КОКОКОКО РОСІЯ СТРОНГ. Насправді для нас нічого не змінюється. Київ, Дніпро, Харків, Одеса, Львів, Запоріжжя, Миколаїв і інші міста мають працювати. Мають генерувати продукт в економіку і продукт в армію. Бо іншого шляху не буде. ППО зробить, що зможе. Ну і так. Я багато разів це говорив кулуарно, вперше скажу і публічно: незважаючи на всі ракетні атаки, у пересічного цивільного не біля фронту ймовірність загинути від ракети все ще менша або - як максимум - співставна з ДТП. У великих містах - трохи вища. Загибель від ракети - більш помітна і менш "буденна". Але під час такої війни - це неминучі ризики на рівні тих саме буденних. На жаль. Я розумію, що не у всіх може в голові бути таке сприйняття як у мене. Проте іншого мені не підвезли, ось ділюся з вами. Може комусь допоможе. Раціоналізація страхів іноді буває корисна. Бережіть себе і рідних. Працюймо.

.