Удар МБР по Дніпру: ракети, які до руйнувань додають переляку в Європі та США
Поки там немає неконвенційного заряду (а його і не буде) - це ті саме ракети, тільки з метою до руйнувань додати додаткового переляку. В першу чергу - в Європі і США. Бо ЯДЕРНА ЕСКАЛАЦІЯ МИ МОЖЕМО КОКОКОКО РОСІЯ СТРОНГ.
Насправді для нас нічого не змінюється. Київ, Дніпро, Харків, Одеса, Львів, Запоріжжя, Миколаїв і інші міста мають працювати. Мають генерувати продукт в економіку і продукт в армію. Бо іншого шляху не буде.
ППО зробить, що зможе.
Ну і так. Я багато разів це говорив кулуарно, вперше скажу і публічно: незважаючи на всі ракетні атаки, у пересічного цивільного не біля фронту ймовірність загинути від ракети все ще менша або - як максимум - співставна з ДТП. У великих містах - трохи вища. Загибель від ракети - більш помітна і менш "буденна". Але під час такої війни - це неминучі ризики на рівні тих саме буденних. На жаль.
Я розумію, що не у всіх може в голові бути таке сприйняття як у мене. Проте іншого мені не підвезли, ось ділюся з вами. Може комусь допоможе. Раціоналізація страхів іноді буває корисна.
Бережіть себе і рідних. Працюймо.