У Раді показали реєстрацію хворого коронавірусом Шахова за березень

Верховна Рада оприлюднила дані реєстрації народного депутата Сергія Шахова, хворого коронавірусом, за вибраний період з 3 по 18 березня

Фото: facebook/shahov.funpage

Верховна Рада оприлюднила дані реєстрації народного депутата Сергія Шахова, хворого коронавірусом, за вибраний період з 3 по 18 березня

Як повідомляє RegioNews, посилаючись на сайт парламенту, згідно з документом востаннє нардеп був у сесійній залі 6 березня.

"У відповідь на запити засобів масової інформації щодо участі народного депутата Сергія Шахова у пленарних засіданнях повідомляємо, що зазначений політик, як раніше було повідомлено, на засіданні Погоджувальної ради депутатських фракцій 16 березня 2020 року був відсутній", - йдеться у повідомленні.

Також у парламенті зазначили, що Шахов не був присутній на позачерговому засіданні Верховної Ради 17 березня 2020 року та не голосував.

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Нагадаємо, 18 березня у народного депутата України із групи "Довіра" Сергія Шахова після проведених тестів підтвердилася наявність в організмі коронавірусу COVID-19.

Станом на 18 березня підтвердили ще 2 випадки коронавірусу - в Донецькій області і в Києві. Таким чином, в Україні лабораторно підтверджено 16 випадків захворювання COVID-19.