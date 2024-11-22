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22 листопада 2024, 23:25

На Буковині чоловік до смерті побив свою сусідку: як його покарав суд

22 листопада 2024, 23:25
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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58-річного жителя села Киселів Чернівецького району засудили до восьми років позбавлення волі за побиття сусідки. Внаслідок тяжких тілесних ушкоджень жінка померла

Про це повідомляє пресслужба Чернівецької обласної прокуратури, передає RegioNews.

Правоохоронці довели, що в березні 2024 року чоловік під час суперечки з 69-річною сусідкою наніс їй кілька ударів по обличчю та шиї. Від отриманих травм жінка померла. Відомо, що нападник перебував у стані алкогольного сп’яніння.

"Свою вину чоловік не визнав, однак прокурор надав суду достатньо доказів його причетності до вчинення інкримінованого правопорушення", — йдеться в повідомленні.

Зловмисник проведе за ґратами вісім років.

Нагадаємо, у Харкові 71-річний пенсіонер дізнався про зраду та зарізав свою 47-річну дружину.

суд смерть убивство конфлікт в'язниця Побиття Чернівецька область
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