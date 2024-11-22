На Миколаївщині дівчина випадково впала у 10-метрову криницю

фото: ДСНС України у Миколаївській області

Інцидент стався сьогодні, 22 листопада, в селищі Костянтинівка Вознесенського району. З криниці потерпілу дістали рятувальники

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ДСНС України у Миколаївській області.

Опівдні дівчина звернулася за допомогою до рятувальників.

"Випадок виявився досить курйозним, адже дзвонила постраждала із колодязя, куди впала випадково", — йдеться в повідомленні.

Мешканку Костянтинівки 2001 року народження дістали з криниці за допомогою рятувальної мотузки та альпіністського спорядження. Після порятунку з пастки — колодязя глибиною близько 10 метрів — медики оглянули постраждалу та госпіталізували до місцевої лікарні.

Нагадаємо, раніше в селі Новоселівка Миколаївського району у зрошувальному каналі виявили тіло чоловіка.