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22 листопада 2024, 21:45

На Миколаївщині дівчина випадково впала у 10-метрову криницю

22 листопада 2024, 21:45
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фото: ДСНС України у Миколаївській області
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Інцидент стався сьогодні, 22 листопада, в селищі Костянтинівка Вознесенського району. З криниці потерпілу дістали рятувальники

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ДСНС України у Миколаївській області.

Опівдні дівчина звернулася за допомогою до рятувальників.

"Випадок виявився досить курйозним, адже дзвонила постраждала із колодязя, куди впала випадково", — йдеться в повідомленні.

Мешканку Костянтинівки 2001 року народження дістали з криниці за допомогою рятувальної мотузки та альпіністського спорядження. Після порятунку з пастки — колодязя глибиною близько 10 метрів медики оглянули постраждалу та госпіталізували до місцевої лікарні.

Нагадаємо, раніше в селі Новоселівка Миколаївського району у зрошувальному каналі виявили тіло чоловіка.

інцидент ДСНС Миколаївська область криниця падіння порятунок
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