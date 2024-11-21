Путін знов погрожує Заходу, але б'є по Україні: логіка терору

Російська пропаганда любить гучні заяви про «протистояння Заходу», але реальність інша: їхня зброя спрямована виключно на знищення українських міст та інфраструктури. І в цьому трагічному факті криється головна істина — саме Україна своїми жертвами захищає весь західний світ.

Російська пропаганда любить гучні заяви про «протистояння Заходу», але реальність інша: їхня зброя спрямована виключно на знищення українських міст та інфраструктури. І в цьому трагічному факті криється головна істина — саме Україна своїми жертвами захищає весь західний світ.

фото: російські ЗМІ

Кожного разу, коли Путін розмахує погрозами на адресу США, Британії та ЄС, його ракети падають на українські електростанції, лікарні та житлові будинки. Ми платимо кров'ю за безпеку всієї Європи. Про яку "боротьбу із Заходом" може йтися, коли головною мішенню є українські цивільні? Відповідь очевидна: кожен загиблий українець — це щит, який захищає західну цивілізацію від російської агресії. Логіка шакалів проста: Путін розуміє, що йому не під силу воювати з потужними країнами світу, тому він атакує тих, хто не може дати симетричну відповідь — мирних людей в Україні. Це не війна проти Заходу, це війна проти людяності, де українці стали першою лінією оборони демократичного світу. Цей терор щодня підтверджує: Україна — це не просто країна на мапі, це фортеця, яка стримує варварство від проникнення в серце Європи. І кожен обстріл має не просто посилювати міжнародну підтримку — він має нагадувати Заходу, що українці щодня гинуть, захищаючи їхній спокій та безпеку. Заходу час усвідомити: поки ракети Росії падають на українські міста, ми своїми життями купуємо час для всього цивілізованого світу, а Кремль намагається приховати свій страх перед неминучою поразкою та глобальною ізоляцією. Але ціну за це сьогодні платить кожен українець. Україна вистоїть. Росія відповість. А Захід мусить пам'ятати: наша кров — це ціна їхньої свободи.

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