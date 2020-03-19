Коронавірус на Київщині виявили у родички нардепа Шахова

Другою людиною, у якої виявили коронавірус у Київській області, виявилася родичка народного депутата Сергія Шахова, у якого підтвердили коронавірус 18 березня

Другою людиною, у якої виявили коронавірус у Київській області, виявилася родичка народного депутата Сергія Шахова, у якого підтвердили коронавірус 18 березня

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