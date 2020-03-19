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19 березня 2020, 13:09 16

Коронавірус на Київщині виявили у родички нардепа Шахова

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19 березня 2020, 13:09 16
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Другою людиною, у якої виявили коронавірус у Київській області, виявилася родичка народного депутата Сергія Шахова, у якого підтвердили коронавірус 18 березня
Другою людиною, у якої виявили коронавірус у Київській області, виявилася родичка народного депутата Сергія Шахова, у якого підтвердили коронавірус 18 березня

Про це пише КОДА, передає RegioNews.

Cтан обох хворих лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Нардеп Сергій Шахов перебуває вдома під наглядом лікарів.

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Нагадаємо, у народного депутата України Сергія Шахова підтвердили зараження коронавірусною інфекцією COVID-19.

Народні депутати України, які спілкувалися з хворим на коронавірусну інфекцію нардепом Шаховим, прийняли рішення про самоізоляцію.

Верховна Рада оприлюднила дані реєстрації народного депутата Сергія Шахова, хворого коронавірусом, за вибраний період з 3 по 18 березня.

На час карантину народним депутатам можуть працювати поза межами сесійної зали. Відповідний законопроєкт щодо дистанційного голосування уже готують.


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