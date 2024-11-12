Відновлення авіапольотів в Україні: які аеропорти зможуть відкритися, та як захистити літаки від "шахедів"

Нещодавно під час 10-ого Київського міжнародного економічного форуму дуже активно обговорювалися питання щодо відновлення роботи деяких аеропортів в Україні. Загалом, на думку фахівців, це має дещо пожвавити економічну складову країни, а також зробити сполучення між Україною та тією ж Європою більш комфортнішим. Наразі відбуваються дискусії щодо відкриття аеропортів у Львові та навіть головних повітряних воріт України — аеропорту «Бориспіль». RegioNews розбирався наскільки взагалі можливо в умовах війни відновити роботу українських аеропортів для здійснення перельотів

Нещодавно під час 10-ого Київського міжнародного економічного форуму дуже активно обговорювалися питання щодо відновлення роботи деяких аеропортів в Україні. Загалом, на думку фахівців, це має дещо пожвавити економічну складову країни, а також зробити сполучення між Україною та тією ж Європою більш комфортнішим. Наразі відбуваються дискусії щодо відкриття аеропортів у Львові та навіть головних повітряних воріт України — аеропорту «Бориспіль». RegioNews розбирався наскільки взагалі можливо в умовах війни відновити роботу українських аеропортів для здійснення перельотів

Фото: facebook.com/airportboryspil

Як запуск аеропортів може допомогти посилити ППО

У коментарі RegioNews директор інформаційно-консалтингової компанії "Defense Express" Сергій Згурець зазначив, що ініціатива з початком роботи деяких аеропортів в Україні є дуже цікавою, адже це може допомогти створити потенційну інвестиційну привабливість в тих чи інших напрямках в умовах бойових дій. Проте, на думку фахівця з військових питань, паралельно з інвестиціями запуск того ж аеропорту у Львові може допомогти і покращенню безпекових питань.

"Якщо брати аеропорт у Львові, то тут паралельно можна пролобіювати ініціативу, коли комплекси протиповітряної оборони Польщі, зокрема, Patriot можуть забезпечувати певне прикриття Львова від атак росіян. Тобто, це може забезпечити певну інтеграцію ППО з країнами НАТО. Думаю, що саме це є другою складовою у пропозиціях розпочати польоти з аеропорту Львова. Якщо брати сьогоднішній етап, коли ворог досить активно використовує ті ж "шахеди", то усе виглядає звісно не надто оптимістично, але все ж це крок у правильному напрямку — відкривати аеропорти. Це надія на те, що економічна діяльність має продовжуватися навіть в умовах війни. Усі розуміють, що ризики суттєві і усі компанії, які будуть страхувати ці перельоти, будуть дуже жорстко підходити до питань безпеки та обсягів страхування", — підкреслює Сергій Згурець.

У свою чергу у коментарі RegioNews колишній очільник Тернопільського обласного комунального підприємства "Тернопільавіаавторанс" Юрій Малецький, який є фахівцем в питаннях авіаперевезень, зазначив, що ідеальним аеропортом в розрізі безпекової ситуації є летовище в Ужгороді.

"Ужгородський аеропорт запустити взагалі можна без проблем, здійснюючи звідти польоти. Зліт бортів відбувається за умови відсутності повітряної тривоги і за п’ять хвилин літак вже в Європі. Якщо брати аеропорт у Львові, то це 80 км до кордону і теоретично можна запускати це летовище. Зліт літака і через 20 хвилин він вже залишає повітряний простір України. Це реально може бути безпечно, але звісно за умови якщо десь не вилетіла ракета "Кинджал" від якої дуже важко захиститися. Усе зводиться до того, як буде поводити себе ППО на Львівщині, де будуть злітати борти", — каже Юрій Малецький.

У свою чергу він також прокоментував висловлювання деяких експертів, які стверджують, що сьогодні львівський аеропорт безпечніший за аеропорт в ізраїльському Тель-Авіві.

"Я з цим погоджуюсь, адже плече підльоту набагато менше з плечем польоту крилатої ракети, а якщо йдеться про "шахед" чи інше якесь БПЛА, то там взагалі немає про що говорити – це безпечно для львівського аеропорту, якщо там відновити польоти. Загалом тут питання є хіба що до ракет, а з "шахедами" менше проблем", — каже Малецький.

Аеропорт "Бориспіль" гарно захищений ППО, але Львів безпечніший

Під час Десятого Київського міжнародного економічного форуму старший партнер найбільшої у світі консалтингової компанії з питань управління ризиками Marsh McLennan Кріспін Еллісон заявив навіть, що начебто президент Володимир Зеленський наполягає на тому, щоб першим в Україні почав працювати аеропорт "Бориспіль".

Звісно, такі заяви викликали неабиякі обговорення, адже Київщина досить близько до кордону з росією на відмінну від того ж аеропорту "Львів". Втім, Сергій Згурець нагадує, що загалом столиця найщільніше прикривається засобами ППО.

"Тут найбільший обсяг закордонних систем протиповітряної оборони. З точки зору цієї складової, "Бориспіль" має потенціал досить надійної протиповітряної парасольки. Але розуміємо, що якщо ворог захоче завадити планам польотів, то він докладе максимум зусиль для цього. Проте, я думаю, що якщо вже ідея з польотами буде реалізовуватися, то усі безпекові питання будуть ретельно прораховані", — впевнений Сергій Згурець.

А от колишній очільник "Тернопільавіаавтотранс" Юрій Малецький стверджує, що за умов війни та постійних тривог нереально запустити польоти з Борисполя.

"Уявіть собі картину. Тільки піднявся борт з пасажирами у небо і одразу почалася тривога. Що ми маємо робити? Саджати літак, а куди? Адже паралельно з цим росіяни запустили, скажімо, 15 "шахедів". На моніторах усі світяться однаково. Кого будемо збивати, а кого не збивати? Крім цього, після зльоту борт ще трохи більше 1 години 20 хвилин буде знаходитися у повітряному просторі України перш ніж пересіче кордон. Це досить проблемно. Так, літак перебуває на рівні 8-10 км, а "шахед" може на 3-4 км летіти, але ж ракети несуть найбільшу загрозу. Якщо адекватна ППО, то ще можна говорити про щось, а без цього взагалі немає про що дискутувати", — розмірковує Юрій Малецький.

Скільки часу потрібно, щоб запустити аеропорти

Юрій Малецький впевнений, що за кілька місяців абсолютно реально перезапустити роботу аеропортів, якщо все ж таки буде вирішено, що польоти цивільної авіації відновлюються. Цьому не завадить навіть той факт, що майже три роки жоден цивільний літак з українських аеропортів не злетів. А ще незрозуміло, які авіакомпанії захочуть заходити на український ринок.

"По-перше, є дуже багато українських авіакомпаній, в яких літаки в лізингу і вони базуються за кордоном, а це великі фінансові втрати для них, якщо відсутні польоти. Тому усі вони залюбки забезпечуватимуть перельоти з України, базуючи свої літаки саме в українських аеропортах. Тобто, першими, хто може відновити польоти, будуть усі українські компанії, які працювали і до повномасштабної війни і які базувалися тут, в Україні, маючи великий парк повітряних суден. Тим більше, що, наприклад, аеропорт у Львові залишився сертифікованим", — додає фахівець у галузі авіаперельотів.

Наостанок Юрій Малецький також зауважив, що не можна відкидати і інші безпекові питання, а саме — терористичну загрозу, адже сьогодні бомбу можна запакувати у будь-що. Хоча з іншого боку, підкреслює фахівець, в Ізраїлі якось справляються з цими загрозами, запроваджуючи безпрецедентні засоби безпеки, а тому і Україні доведеться найближчі роки поводитися так само якщо авіаперевезення відновить свою роботу.