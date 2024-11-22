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До суду скерували обвинувальний акт стосовно трьох молодиків за викрадення жителя Дністровського району області, нанесення йому травм та вимагання грошей

Про це повідомляє пресслужба прокуратури, передає RegioNews.

За даними слідства, влітку цього року двоє буковинців спілько з 24-річним жителем Черкащини викрали 20-річного хлопця. Зловмисники застосовували до хлопця фізичну силу, психологічно тиснули на нього та принижували. Усі ці дії вони фільмували на телефон, вимагаючи від потерпілого 10 тисяч гривень, щоб відео не потрапило в інтернет.

Підтверджуючи серйозність своїх намірів, вони змусили хлопця залізти у багажник авто, вивезли його в поле, де залишили оголеним.

До правоохоронних органів потерпілий не звертався. Поліцейські задокументували злочин під час моніторингу соцмереж, де обвинувачені оприлюднили відео цькувань.

Наразі зловмисники перебувають під вартою.

Нагадаємо, у Запоріжжі затримали зловмисників, які викрали 25-річного молодика та вимагали сплатити їм 10 тисяч доларів неіснуючого боргу.