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22 листопада 2024, 19:58

Відключення світла 23 листопада: в які години діятимуть графіки

22 листопада 2024, 19:58
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фото: pixabay.com
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У суботу, 23 листопада, графіки погодинних відключень світла будуть застосовуватись протягом доби. Енергетики вимикатимуть одну чергу споживачів

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго", передає RegioNews.

"Завтра, 23 листопада, час застосування і обсяг обмежень будуть такими: 8:00-22:00 — одна черга відключень", — йдеться у повідомленні.

Енергетики закликають громадян споживати електроенергію ощадливо.

Зазначається, що час застосування та обсяг обмежень можуть змінитись протягом доби. Актуальну інформацію про графіки відключень оприлюднюють сайти та офіційні сторінки обленерго.

Як відомо, запровадження обмежень пов'язане з пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки РФ 17 листопада. Аварійно-відновлювальні роботи тривають.

Нагадаємо, сьогодні, 22 листопада, в Україні протягом застосовуються графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження діють у період з 6:00 до 22:00.

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