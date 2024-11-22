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22 листопада 2024, 18:33

Житель Київщини викликав поліцейських, бо хотів випити з ними чаю

22 листопада 2024, 18:33
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фото: pixabay.com
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Нещодавно 41-річний житель Київщини звернувся до поліції та повідомив про намір скоїти самогубство. Однак згодом з'ясувалося, що виклик був хибним

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на патрульну поліцію Бориспільського району.

Після прибуття за вказаною заявником адресою поліцейські з'ясували, що чоловіку "було сумно і він дуже хотів випити чаю з поліцейськими". Тож цей виклик визначили як хибний.

Правоохоронці закликають українців бути відповідальними та викликати спеціальні служби лише у разі потреби. Адже, як наголошується у повідомленні, через хибні виклики патрульні можуть не встигнути прийти на допомогу тим, хто дійсно цього потребує.

Також патрульна поліція нагадує про адміністративну відповідальність за неправдивий виклик спеціальних служб. Йдеться про штраф від 850 до 3400 гривень.

Нагадаємо, раніше у Києві чоловік повідомив у поліцію про вбивство. Згодом з'ясувалося, що йому це наснилося.

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