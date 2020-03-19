Главный переговорщик ЕС по Brexit заразился коронавирусом
Об этом он написал в своем Twitter.
"Хочу сообщить, что мой тест на COVID-19 дал положительный результат. Я чувствую себя хорошо и в хорошем настроении. Я выполняю все необходимые указания, как и моя команда", - написал Мишель Барнье.
I would like to inform you that I have tested positive for #COVID19. I am doing well and in good spirits. I am following all the necessary instructions, as is my team.— Michel Barnier (@MichelBarnier) March 19, 2020
For all those affected already, and for all those currently in isolation, we will get through this together.
Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
Напомним, у народного депутата Украины Сергея Шахова подтвердили заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.
Народные депутаты Украины, которые общались с больным коронавирусной инфекцией нардепом Шаховым, приняли решение о самоизоляции.
Верховная Рада обнародовала данные регистрации народного депутата Сергея Шахова, больного коронавирусом, за выбранный период с 3 по 18 марта.
На время карантина народные депутаты могут работать вне сессионного зала. Соответствующий законопроект о дистанционном голосовании уже готовят.
По состоянию на 18 марта подтвердили еще 2 случая коронавируса - в Донецкой области и в Киеве. Таким образом, в Украине лабораторно подтверждено 16 случаев заболевания COVID-19.
По состоянию на утро 19 марта в мире зарегистрировано 218 тысяч 824 случая заражения COVID-19, 8810 смертей и 84 тыс. 118 человек, которые выздоровели.
- 15:44 19 марта 11 жителей Днепропетровской области проверяют на коронавирус
- 15:37 19 марта Сумскую судью отстранили за неэтичное поведение: подробности
- 15:31 19 марта В Житомирской области проверяют на коронавирус еще четырех человек
- 15:25 19 марта Коронавирус: безработными могут стать до 25 миллионов человек – МОТ
- 15:23 19 марта Сети супермаркетов сократили время работы
- 15:10 19 марта Коронавирус: Луганская ОГА выделила два миллиона на экспресс-тесты и защитные костюмы
- 11:24 19 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 15:46 16 марта Госизмена: в Ивано-Франковске требуют от президента проверить действия Ермака в Минске
- 10:00 18 марта Хроники украинского карантина: Львов – насторожен к миру
- 14:00 17 марта Хроники украинского карантина: как живет Житомир на чрезвычайном положении
- 12:00 17 марта Хроники украинского карантина: как живут коронавирусные Черновцы
- 08:34 19 марта Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе