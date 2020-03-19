Главный переговорщик ЕС по Brexit заразился коронавирусом

Мишель Барнье, который возглавляет делегацию ЕС на переговорах о Brexit сообщил, что заразился коронавирусом

Фото: flickr

Мишель Барнье, который возглавляет делегацию ЕС на переговорах о Brexit сообщил, что заразился коронавирусом

Об этом он написал в своем Twitter.

"Хочу сообщить, что мой тест на COVID-19 дал положительный результат. Я чувствую себя хорошо и в хорошем настроении. Я выполняю все необходимые указания, как и моя команда", - написал Мишель Барнье.

I would like to inform you that I have tested positive for #COVID19. I am doing well and in good spirits. I am following all the necessary instructions, as is my team.



For all those affected already, and for all those currently in isolation, we will get through this together. — Michel Barnier (@MichelBarnier) March 19, 2020

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Напомним, у народного депутата Украины Сергея Шахова подтвердили заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.

Народные депутаты Украины, которые общались с больным коронавирусной инфекцией нардепом Шаховым, приняли решение о самоизоляции.

Верховная Рада обнародовала данные регистрации народного депутата Сергея Шахова, больного коронавирусом, за выбранный период с 3 по 18 марта.

На время карантина народные депутаты могут работать вне сессионного зала. Соответствующий законопроект о дистанционном голосовании уже готовят.

По состоянию на 18 марта подтвердили еще 2 случая коронавируса - в Донецкой области и в Киеве. Таким образом, в Украине лабораторно подтверждено 16 случаев заболевания COVID-19.

По состоянию на утро 19 марта в мире зарегистрировано 218 тысяч 824 случая заражения COVID-19, 8810 смертей и 84 тыс. 118 человек, которые выздоровели.