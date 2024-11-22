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22 листопада 2024, 18:20

Протягом доби українська ППО збила понад 60 російських "шахедів"

22 листопада 2024, 18:20
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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Протягом 22 листопада російська армія атакує Україну ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу. Сили ППО збили більше 60 ворожих дронів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що противник запустив ударні дрони типу "Shahed" та безпілотники невстановленого типу із російського Орла. Загалом радіотехнічні війська Повітряних сил виявили та здійснили супровід 114 повітряних цілей противника.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

"Станом на 17.30 протиповітряною обороною збито 64 ворожих безпілотники, переважно у центрі країни та у північно-східних регіонах. 41 безпілотник — локаційно втрачено, імовірно через активну протидію РЕБ Сил оборони, ще два російські БпЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку росії та Білорусі", — йдеться в повідомленні.

За оперативними даними, бойова робота триває. Наразі чотири ворожі БпЛА фіксують у повітряному просторі України.

Нагадаємо, минулої доби, 21 листопада, російська армія втратила на фронті 1050 солдатів, вісім крилатих ракет і 32 одиниці автомобільної техніки.

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