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22 листопада 2024, 18:50

На Рівненщині легковик врізався у вантажівку: загинув 21-річний водій

22 листопада 2024, 18:50
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фото: Нацполіція
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Смертельна ДТП сталася сьогодні вночі, 22 листопада, в селі Шлях Рівненського району. Молодий водій BMW загинув на місці

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Рівненській області, передає RegioNews.

За матеріалами слідства, близько 00:10 на трасі "Городище-Рівне-Староконстянтинів" зіткнулися автівка BMW та вантажівка MAN. Попередньо, легковик виїхав на смугу зустрічного руху на заокругленій ділянці дороги.

"Унаслідок ДТП керманич легковика від отриманих травм загинув на місці: медики лише констатували смерть", — йдеться в повідомленні.

За кермом BMW перебував 21-річний житель села Точевики Острозької громади. Вантажівкою MAN керував 46-річний мешканець Волинської області.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Наразі триває слідство.

Нагадаємо, раніше правоохоронці розшукали та затримали 24-річного жителя міста Вараш, який вчинив смертельну ДТП та залишив місце події. Хлопцю оберуть запобіжний захід.

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