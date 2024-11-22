Затримали за допомогою дрона: на кордоні з Румунією спіймали групу ухилянтів

фото: ДПСУ

На гірській ділянці кордону четверо чоловіків прямували до Румунії. Прикордонний наряд зупинив порушників за допомогою безпілотника

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Держприкордонслужбу.

Двох порушників затримали одразу, ще двоє намагалися втекти. Прикордонники застосували дрон та скорегували дії групи реагування, яка зупинила втікачів.

"Затриманими виявилися жителі Донецької, Черкаської та Дніпропетровської областей віком від 24 до 36 років", — йдеться в повідомленні.

Стосовно чоловіків склали матеріали про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, днями на Буковині прикордонники за допомогою дрона спіймали чоловіків, які прямували до Румунії.