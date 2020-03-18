У МЗС висловили протест через візит Путіна до окупованого Криму
Про це повідомляється в Facebook відомства, передає RegioNews.
В МЗС заявили, що Україна вважає цей візит грубим порушенням російською стороною державного суверенітету і територіальної цілісності України, цинічним і демонстративним нехтуванням російською стороною загальновизнаними принципами та нормами міжнародного права.
"Крим і Севастополь є і надалі залишатимуться невід’ємною частиною суверенної території України. Жодні поїздки російських посадовців на окупований півострів, як і незаконне будівництво так званого "Кримського мосту" не є ознаками зміни статусу цих українських адміністративних одиниць, закріпленого у Конституції України та визнаного міжнародним співтовариством", - зазначили у міністерстві.
Повідомляється, що у зв’язку з візитом В.Путіна до АР Крим і м. Севастополь російському зовнішньополітичному відомству передано ноту протесту.
Як повідомлялося, президент Росії Володимир Путін 18 березня, вчергове відвідає окупований Крим.
18 березня 2014 року відбулася анексія Автономної Республіки Крим та Севастополя Росією — насильницьке протиправне тимчасове відторгнення Кримської автономії та Севастополя від України та одностороннє включення до складу Російської Федерації на правах так званих суб'єктів федерації (нібито внаслідок "референдуму" у Криму 16 березня 2014).
Путіна не лякає навіть коронавірус.В Росії вже майже 100 хворих на коронавірус, але карантин ще "не на часі", тому там вільно пересуваються країною і не закривають кордони.
Тим часом, Україна закрила КПВВ на кордоні з Кримом.
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