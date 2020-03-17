Путін під час карантину відвідає окупований Крим
Про це повідомляє Depo.ua з посиланням на російські ЗМІ, пише RegioNews.
Зазначається, що Путін перебуватиме з візитом на окупованому півострові 18-19 березня.
Планується, що в ході візиту він вручить російські державні нагороди будівельникам Кримського мосту.
Візит Путіна приурочений роковинам анексії Криму.
Нагадаємо, 18 березня 2014 року відбулася анексія Автономної Республіки Крим та Севастополя Росією — насильницьке протиправне тимчасове відторгнення Кримської автономії та Севастополя від України та одностороннє включення до складу Російської Федерації на правах так званих суб'єктів федерації (нібито внаслідок "референдуму" у Криму 16 березня 2014).
Путіна не лякає навіть коронавірус.В Росії вже майже 100 хворих на коронавірус, але карантин ще "не на часі", тому там вільно пересуваються країною і не закривають кордони.
Тим часом, Україна закрила КПВВ на кордоні з Кримом.
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