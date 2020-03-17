Путін під час карантину відвідає окупований Крим

Президент Росії Володимир Путін завтра,18 березня, вчергове відвідає окупований Крим

Президент Росії Володимир Путін завтра,18 березня, вчергове відвідає окупований Крим

Про це повідомляє Depo.ua з посиланням на російські ЗМІ, пише RegioNews.

Зазначається, що Путін перебуватиме з візитом на окупованому півострові 18-19 березня.

Планується, що в ході візиту він вручить російські державні нагороди будівельникам Кримського мосту.

Візит Путіна приурочений роковинам анексії Криму.

Нагадаємо, 18 березня 2014 року відбулася анексія Автономної Республіки Крим та Севастополя Росією — насильницьке протиправне тимчасове відторгнення Кримської автономії та Севастополя від України та одностороннє включення до складу Російської Федерації на правах так званих суб'єктів федерації (нібито внаслідок "референдуму" у Криму 16 березня 2014).

Путіна не лякає навіть коронавірус.В Росії вже майже 100 хворих на коронавірус, але карантин ще "не на часі", тому там вільно пересуваються країною і не закривають кордони.

Тим часом, Україна закрила КПВВ на кордоні з Кримом.