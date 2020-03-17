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17 березня 2020, 16:37 2

Путін під час карантину відвідає окупований Крим

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17 березня 2020, 16:37 2
Читайте также на русском языке
Президент Росії Володимир Путін завтра,18 березня, вчергове відвідає окупований Крим
Президент Росії Володимир Путін завтра,18 березня, вчергове відвідає окупований Крим

Про це повідомляє Depo.ua з посиланням на російські ЗМІ, пише RegioNews.

Зазначається, що Путін перебуватиме з візитом на окупованому півострові 18-19 березня.

Планується, що в ході візиту він вручить російські державні нагороди будівельникам Кримського мосту.

Візит Путіна приурочений роковинам анексії Криму.

Нагадаємо, 18 березня 2014 року відбулася анексія Автономної Республіки Крим та Севастополя Росією — насильницьке протиправне тимчасове відторгнення Кримської автономії та Севастополя від України та одностороннє включення до складу Російської Федерації на правах так званих суб'єктів федерації (нібито внаслідок "референдуму" у Криму 16 березня 2014).

Путіна не лякає навіть коронавірус.В Росії вже майже 100 хворих на коронавірус, але карантин ще "не на часі", тому там вільно пересуваються країною і не закривають кордони.

Тим часом, Україна закрила КПВВ на кордоні з Кримом.


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