В МИД выразили протест из-за визита Путина в оккупированный Крым
Об этом сообщается в Facebook ведомства, передает RegioNews.
В МИД заявили, что Украина считает этот визит грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанными принципами и нормами международного права.
"Крым и Севастополь есть и в дальнейшем будут оставаться неотъемлемой частью суверенной территории Украины. Никакие поездки российских чиновников на оккупирован полуостров, как и незаконное строительство так называемого "Крымского моста" не являются признаками изменения статуса этих украинских административных единиц, закрепленного в Конституции Украины и признанного международным сообществом ", - отметили в министерстве.
Сообщается, что в связи с визитом Путина в АР Крым и г.. Севастополь российскому внешнеполитическому ведомству передана нота протеста.
Как сообщалось, президент России Владимир Путин 18 марта, в очередной раз посетит оккупированный Крым.
18 марта 2014 года состоялась аннексия Автономной Республики Крым и Севастополя Россией - насильственное противоправное временное отторжение Крымской автономии и Севастополя от Украины и одностороннее включения в состав Российской Федерации на правах так называемых субъектов федерации (якобы в результате "референдума" в Крыму 16 марта 2014).
Путина не пугает даже коронавирус. В России уже почти 100 больных коронавирусом, но карантину еще "не время", поэтому там свободно передвигаются по стране и не закрывают границы.
Тем временем, Украина закрыла КПВВ на админгранице с Крымом.
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