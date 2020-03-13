Зеленський призначив заступником Єрмака ексміністра
Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на відповідний указ гаранта від 12 березня.
"Призначити Соколовську Юлію Сергіївну заступником керівника Офісу президента України", - йдеться у документі.
ДОВІДКА: з 29 серпня 2019 року по 4 березня 2020 року Юлія Соколовська обіймала посаду міністра соціальної політики.
Соколовська є випускницею Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана за спеціальністю "Облік і аудит". Також закінчила Національну академію державного управління при президентові України.
Після закінчення університету працювала у девелоперській компанії "Міракс груп", яка збанкрутувала. У 2009 році стала начальником відділу організаційної та аналітичної роботи Департаменту економіки та інвестицій КМДА.
Після Революції Гідності була призначена директором департаменту документообігу Мінекономіки.
У 2016 році Соколовська перейшла на роботу до Мінфіну, де очолила департамент витрат бюджету соціальної сфери, що займався питаннями фінансування сфери охорони здоров'я, спорту та молоді.
З 2017 року працювала в проектах USAID, де займалась впровадженням реформи охорони здоров'я, відповідала за аналіз мережі лікарень та впровадження електронної системи охорони здоров'я.
Нагадаємо, 4 березня Верховна Рада України проголосувала за відставку прем'єра Олексія Гончарука і призначення нового прем'єр-міністра Дениса Шмигаля за пропозицією президента.
Після цього ВР проголосувала за новий склад Кабінету міністрів.
11 березня Кабмін уповноважив заступників міністерств на тимчасове виконання обов’язків міністрів.
- 12:28 13 березня У Мінську погодили створення органу, який зафіксує суб'єктність ОРДЛО – ЗМІ
- 12:25 13 березня Разумков планує зібрати позачергове засідання Ради
- 12:10 13 березня Мінують і виганяють із залу: Рівненська облрада не може почати сесію
- 12:05 13 березня В Україні товари для боротьби з коронавірусом дозволять купувати без тендеру
- 12:00 13 березня В окупованій Горлівці 12 випадків коронавірусу - Аваков
- 11:59 13 березня Кабмін переходить на роботу онлайн
- 12:57 12 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 11:47 11 березня Коронавірус: Київ іде на карантин
- 15:50 08 березня Тільки в одній країні Євросоюзу немає коронавірусу
- 18:02 07 березня Гончарук записав відеозвернення до українців і полетів на відпочинок
- 13:11 11 березня Коронавірус: Кабмін ввів карантин в Україні
- 16:45 08 березня Знайшлась країна, яка прийме пасажирів багатостраждального лайнера