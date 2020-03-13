Зеленський призначив заступником Єрмака ексміністра

Президент України Володимир Зеленський призначив колишнього міністра соцполітики 34-річну Юлію Соколовську заступником глави Офісу президента

Фото: facebook/Соколовська-Юлія

Президент України Володимир Зеленський призначив колишнього міністра соцполітики 34-річну Юлію Соколовську заступником глави Офісу президента

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на відповідний указ гаранта від 12 березня.

"Призначити Соколовську Юлію Сергіївну заступником керівника Офісу президента України", - йдеться у документі.

ДОВІДКА: з 29 серпня 2019 року по 4 березня 2020 року Юлія Соколовська обіймала посаду міністра соціальної політики.

Соколовська є випускницею Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана за спеціальністю "Облік і аудит". Також закінчила Національну академію державного управління при президентові України.

Після закінчення університету працювала у девелоперській компанії "Міракс груп", яка збанкрутувала. У 2009 році стала начальником відділу організаційної та аналітичної роботи Департаменту економіки та інвестицій КМДА.

Після Революції Гідності була призначена директором департаменту документообігу Мінекономіки.

У 2016 році Соколовська перейшла на роботу до Мінфіну, де очолила департамент витрат бюджету соціальної сфери, що займався питаннями фінансування сфери охорони здоров'я, спорту та молоді.

З 2017 року працювала в проектах USAID, де займалась впровадженням реформи охорони здоров'я, відповідала за аналіз мережі лікарень та впровадження електронної системи охорони здоров'я.

Нагадаємо, 4 березня Верховна Рада України проголосувала за відставку прем'єра Олексія Гончарука і призначення нового прем'єр-міністра Дениса Шмигаля за пропозицією президента.

Після цього ВР проголосувала за новий склад Кабінету міністрів.

11 березня Кабмін уповноважив заступників міністерств на тимчасове виконання обов’язків міністрів.